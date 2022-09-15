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Глава района Запорожской области заявила, что СБУ готовила на нее покушение - РИА Новости, 15.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220915/pokushenie-1816880609.html
Глава района Запорожской области заявила, что СБУ готовила на нее покушение
Глава района Запорожской области заявила, что СБУ готовила на нее покушение - РИА Новости, 15.09.2022
Глава района Запорожской области заявила, что СБУ готовила на нее покушение
Глава Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко рассказала журналистам, что Служба безопасности Украины готовила на нее покушение, несколько... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T05:09
2022-09-15T05:40
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
украина
россия
служба безопасности украины
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ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская обл.), 15 сен – РИА Новости. Глава Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко рассказала журналистам, что Служба безопасности Украины готовила на нее покушение, несколько человек были задержаны."Задержаны уже несколько человек, которые СБУ передавали поручения на покушение на меня. И в ходе общения с этими людьми выясняется, что с той стороны не особо владеют информацией даже о моем местонахождении. Это значит, что местные жители, которые знают, где я нахожусь, не передают информацию, меня это радует", - сказала Романиченко.По ее словам, это означает, что местные жители поддерживают ее и те перемены, которые пришли в район, когда территория стала подконтрольна России.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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в мире, запорожская область, украина, россия, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Украина, Россия, Служба безопасности Украины
05:09 15.09.2022 (обновлено: 05:40 15.09.2022)
 
Глава района Запорожской области заявила, что СБУ готовила на нее покушение

Глава Васильевского района Романиченко заявила, что СБУ готовила на нее покушение

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкЗапорожская область
Запорожская область - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская обл.), 15 сен – РИА Новости. Глава Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко рассказала журналистам, что Служба безопасности Украины готовила на нее покушение, несколько человек были задержаны.
"Задержаны уже несколько человек, которые СБУ передавали поручения на покушение на меня. И в ходе общения с этими людьми выясняется, что с той стороны не особо владеют информацией даже о моем местонахождении. Это значит, что местные жители, которые знают, где я нахожусь, не передают информацию, меня это радует", - сказала Романиченко.
По ее словам, это означает, что местные жители поддерживают ее и те перемены, которые пришли в район, когда территория стала подконтрольна России.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьУкраинаРоссияСлужба безопасности Украины
 
 
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