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Оппозиция в Японии намерена бойкотировать церемонию похорон Абэ - РИА Новости, 15.09.2022
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Оппозиция в Японии намерена бойкотировать церемонию похорон Абэ
Оппозиция в Японии намерена бойкотировать церемонию похорон Абэ - РИА Новости, 15.09.2022
Оппозиция в Японии намерена бойкотировать церемонию похорон Абэ
Руководство оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии не будет присутствовать на церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T08:16
2022-09-15T08:16
в мире
япония
токио
синдзо абэ
нара (город)
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ТОКИО, 15 сен – РИА Новости. Руководство оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии не будет присутствовать на церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, которые пройдут в Токио 27 сентября, сообщает агентство Киодо.По его данным, соответствующее решение было принято партией в четверг."Проведение государственных похорон насаждается решением кабинета министров. Это абсолютно естественно, что у многих людей это вызывает отторжение и сомнения", - цитирует агентство главу партии Кэнты Идзуми.Ранее стало известно, что церемонию государственных похорон Абэ намерены бойкотировать Коммунистическая партия Японии, партии "Рэйва Синсэнгуми" и Народно-демократическая партия.Оппозиция Японии резко критикует решение действующего правительства провести церемонию государственных похорон Синдзо Абэ, расходы на которую будут полностью покрываться из государственного бюджета, без надлежащего обсуждения в парламенте. Решение о государственных похоронах было принято кабинетом министров. Это решение также не поддерживают более половины японцев.Экс-премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Его убийца - 41-летний Тэцуя Ямагами - выстрелил в Абэ из самодельного оружия дважды. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Как сказали врачи, рана на груди оказала настолько глубокой, что достигла сердца. Синдзо Абэ умер от потери крови. Похороны и кремация состоялись 12 июля.Церемония государственных похорон Синдзо Абэ назначена на 27 сентября. Как ожидается, на похороны приедут около 6 тысяч человек в составе иностранных делегаций, а также представители региональных и центральных властей Японии. В церемонии могут принять участие представители императорского дома. Для рядовых граждан будет установлен алтарь для возложения цветов.
https://ria.ru/20220826/yaponiya-1812212558.html
https://ria.ru/20220711/galuzin-1801683311.html
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в мире, япония, токио, синдзо абэ, нара (город)
В мире, Япония, Токио, Синдзо Абэ, Нара (город)
08:16 15.09.2022
 
Оппозиция в Японии намерена бойкотировать церемонию похорон Абэ

Руководство оппозиционной партии Японии не будет присутствовать на похоронах Синдзо Абэ

© РИА Новости / Ксения Нака / Перейти в медиабанкЛюди на церемонии прощания с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ в буддийском храме Дзодзедзи в центре Токио
Люди на церемонии прощания с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ в буддийском храме Дзодзедзи в центре Токио - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Ксения Нака
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Люди на церемонии прощания с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ в буддийском храме Дзодзедзи в центре Токио. Архивное фото
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ТОКИО, 15 сен – РИА Новости. Руководство оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии не будет присутствовать на церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, которые пройдут в Токио 27 сентября, сообщает агентство Киодо.
По его данным, соответствующее решение было принято партией в четверг.
Портрет Синдзо Абэ и цветы у буддийского храма Дзодзёдзи в центре Токио, где проходит церемония прощания с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 05:21
Токио одобрил выделение 1,82 миллиона долларов на похороны экс-премьера Абэ
"Проведение государственных похорон насаждается решением кабинета министров. Это абсолютно естественно, что у многих людей это вызывает отторжение и сомнения", - цитирует агентство главу партии Кэнты Идзуми.
Ранее стало известно, что церемонию государственных похорон Абэ намерены бойкотировать Коммунистическая партия Японии, партии "Рэйва Синсэнгуми" и Народно-демократическая партия.
Оппозиция Японии резко критикует решение действующего правительства провести церемонию государственных похорон Синдзо Абэ, расходы на которую будут полностью покрываться из государственного бюджета, без надлежащего обсуждения в парламенте. Решение о государственных похоронах было принято кабинетом министров. Это решение также не поддерживают более половины японцев.
Люди на церемонии прощания с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 13:02
Посол России посетил церемонию прощания с Синдзо Абэ
Экс-премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Его убийца - 41-летний Тэцуя Ямагами - выстрелил в Абэ из самодельного оружия дважды. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Как сказали врачи, рана на груди оказала настолько глубокой, что достигла сердца. Синдзо Абэ умер от потери крови. Похороны и кремация состоялись 12 июля.
Церемония государственных похорон Синдзо Абэ назначена на 27 сентября. Как ожидается, на похороны приедут около 6 тысяч человек в составе иностранных делегаций, а также представители региональных и центральных властей Японии. В церемонии могут принять участие представители императорского дома. Для рядовых граждан будет установлен алтарь для возложения цветов.
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
14 августа, 08:43
Харрис может посетить государственные похороны Синдзо Абэ, сообщили СМИ
 
В миреЯпонияТокиоСиндзо АбэНара (город)
 
 
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