https://ria.ru/20220915/pokhorony-1816888831.html

Оппозиция в Японии намерена бойкотировать церемонию похорон Абэ

Оппозиция в Японии намерена бойкотировать церемонию похорон Абэ - РИА Новости, 15.09.2022

Оппозиция в Японии намерена бойкотировать церемонию похорон Абэ

Руководство оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии не будет присутствовать на церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T08:16

2022-09-15T08:16

2022-09-15T08:16

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япония

токио

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ТОКИО, 15 сен – РИА Новости. Руководство оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии не будет присутствовать на церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, которые пройдут в Токио 27 сентября, сообщает агентство Киодо.По его данным, соответствующее решение было принято партией в четверг."Проведение государственных похорон насаждается решением кабинета министров. Это абсолютно естественно, что у многих людей это вызывает отторжение и сомнения", - цитирует агентство главу партии Кэнты Идзуми.Ранее стало известно, что церемонию государственных похорон Абэ намерены бойкотировать Коммунистическая партия Японии, партии "Рэйва Синсэнгуми" и Народно-демократическая партия.Оппозиция Японии резко критикует решение действующего правительства провести церемонию государственных похорон Синдзо Абэ, расходы на которую будут полностью покрываться из государственного бюджета, без надлежащего обсуждения в парламенте. Решение о государственных похоронах было принято кабинетом министров. Это решение также не поддерживают более половины японцев.Экс-премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Его убийца - 41-летний Тэцуя Ямагами - выстрелил в Абэ из самодельного оружия дважды. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Как сказали врачи, рана на груди оказала настолько глубокой, что достигла сердца. Синдзо Абэ умер от потери крови. Похороны и кремация состоялись 12 июля.Церемония государственных похорон Синдзо Абэ назначена на 27 сентября. Как ожидается, на похороны приедут около 6 тысяч человек в составе иностранных делегаций, а также представители региональных и центральных властей Японии. В церемонии могут принять участие представители императорского дома. Для рядовых граждан будет установлен алтарь для возложения цветов.

https://ria.ru/20220826/yaponiya-1812212558.html

https://ria.ru/20220711/galuzin-1801683311.html

https://ria.ru/20220814/pokhorony-1809457364.html

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нара (город)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, токио, синдзо абэ, нара (город)