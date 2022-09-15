https://ria.ru/20220915/pogoda-1816892308.html
В Москве в четверг воздух прогреется до плюс 17 градусов
В Москве в четверг воздух прогреется до плюс 17 градусов - РИА Новости, 15.09.2022
В Москве в четверг воздух прогреется до плюс 17 градусов
Дождь в четверг в Москве сменится солнцем, а воздух прогреется до плюс 17, что на один градус выше, чем должно быть по многолетним наблюдениям, сообщил РИА... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T08:45
2022-09-15T08:45
2022-09-15T08:46
москва
общество
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Дождь в четверг в Москве сменится солнцем, а воздух прогреется до плюс 17, что на один градус выше, чем должно быть по многолетним наблюдениям, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода на сегодня обусловится влиянием Североатлантического циклона, его передней частью, правда, во второй половине дня скажется скромное влияние промежуточного гребня антициклона. Поэтому сейчас льет дождь, достаточно обложной, нудный, осенний, температура воздуха плюс 11,7 градуса. Без зонтов лучше не выходить - промокнешь сразу", - сказал Тишковец.По его словам, день будет разделен на две погоды. "В первой половине дня облачно, небольшие дожди. Во второй части дня осадки должны прекратиться, из-за облаков может неуверенно выглянуть солнце. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду. Благодаря тому, что сейчас южная тяга ветров обеспечивает нам адвекцию более теплого воздуха, плюс на подмогу подойдет скромное солнце, которое выглянет в течение дня. Два этих фактора позволят температуре воздуха сегодня повысится до плюс 15 - плюс 17 в Москве, по области - плюс 13 - плюс 18. По климату это на один градус выше, чем должно быть по многолетним наблюдениям", - отметил синоптик.Метеоролог уточнил, что атмосферное давление почти не изменится - 738 миллиметров ртутного столба.
https://realty.ria.ru/20220912/moskva-1815715225.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, общество, евгений тишковец, погода
Москва, Общество, Евгений Тишковец, Погода
08:45 15.09.2022 (обновлено: 08:46 15.09.2022)
В Москве в четверг воздух прогреется до плюс 17 градусов
Синоптик Тишковец: дождь в четверг в Москве сменится солнцем, воздух прогреется до плюс 17
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Дождь в четверг в Москве сменится солнцем, а воздух прогреется до плюс 17, что на один градус выше, чем должно быть по многолетним наблюдениям, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Погода на сегодня обусловится влиянием Североатлантического циклона, его передней частью, правда, во второй половине дня скажется скромное влияние промежуточного гребня антициклона. Поэтому сейчас льет дождь, достаточно обложной, нудный, осенний, температура воздуха плюс 11,7 градуса. Без зонтов лучше не выходить - промокнешь сразу", - сказал Тишковец.
По его словам, день будет разделен на две погоды. "В первой половине дня облачно, небольшие дожди. Во второй части дня осадки должны прекратиться, из-за облаков может неуверенно выглянуть солнце. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду. Благодаря тому, что сейчас южная тяга ветров обеспечивает нам адвекцию более теплого воздуха, плюс на подмогу подойдет скромное солнце, которое выглянет в течение дня. Два этих фактора позволят температуре воздуха сегодня повысится до плюс 15 - плюс 17 в Москве, по области - плюс 13 - плюс 18. По климату это на один градус выше, чем должно быть по многолетним наблюдениям", - отметил синоптик.
Метеоролог уточнил, что атмосферное давление почти не изменится - 738 миллиметров ртутного столба.