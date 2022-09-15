13:22 15.09.2022 (обновлено: 13:29 15.09.2022)
Russia Beyond выбрал победителей конкурса "Россия: 85 приключений"
© Russia BeyondКонкурс "Россия: 85 приключений"
© Russia Beyond
Конкурс "Россия: 85 приключений"
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Онлайн-медиа Russia Beyond, входящее в телесеть RT, определило победителей конкурса "Россия: 85 приключений" об историях в каждом из регионов страны, в результате которых будет снят документальный фильм о России, сообщает сайт RT.
Среди победителей — работы из Санкт-Петербурга, Перми и Томска, Свердловской и Мурманской областей, Краснодарского и Хабаровского краев, а также из Ямало-Ненецкого автономного округа. Авторы роликов предлагают познакомиться с Петербургом Достоевского, посмотреть на Геленджикскую бухту с высоты птичьего полета, увидеть Северный Ледовитый океан, побывать в Каменном городе и многое другое.
"За год работы наш проект вдохновил десятки тысяч людей на приключения в самых разных, непохожих друг на друга регионах России. Приятно видеть работы участников конкурса, которые захотели поделиться своими впечатлениями с нашей аудиторией. Ролики сняты в разных регионах, но все соответствуют духу приключений, которые мы хотели передать нашим проектом", — рассказал главный редактор Russia Beyond Всеволод Пуля.
Работы призеров и другие ролики можно посмотреть на сайте.
© Юлия КалиничеваРабота Юлии Калиничевой, победившей в конкурсе "Россия: 85 приключений"
1 из 3
Работа Юлии Калиничевой, победившей в конкурсе "Россия: 85 приключений"
© Юлия Калиничева
© Юлия РасторгуеваРабота Юлия Расторгуевой, победившей в конкурсе "Россия: 85 приключений"
2 из 3
Работа Юлия Расторгуевой, победившей в конкурсе "Россия: 85 приключений"
© Юлия Расторгуева
© Лилия СологубРабота Лилии Сологуб, победившей в конкурсе "Россия: 85 приключений"
3 из 3
Работа Лилии Сологуб, победившей в конкурсе "Россия: 85 приключений"
© Лилия Сологуб
1 из 3
Работа Юлии Калиничевой, победившей в конкурсе "Россия: 85 приключений"
© Юлия Калиничева
2 из 3
Работа Юлия Расторгуевой, победившей в конкурсе "Россия: 85 приключений"
© Юлия Расторгуева
3 из 3
Работа Лилии Сологуб, победившей в конкурсе "Россия: 85 приключений"
© Лилия Сологуб
Победителям вручат подарки с символикой конкурса "Россия: 85 приключений", а также призы от партнеров проекта.
Генеральным партнером проекта "Россия: 85 приключений" стало Министерство культуры России. Также партнерами проекта выступили Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Росзаповедцентр Минприроды России, Ростуризм, Россотрудничество, государственная компания "Автодор", РИА Новости, документальный телеканал RTД, видеоагентство Ruptly, группа компаний APPREAL, проект "Это моя земля",Международный форум-выставка по туризму "ОТДЫХ Leisure".
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