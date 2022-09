https://ria.ru/20220915/pobediteli-1816968920.html

Russia Beyond выбрал победителей конкурса "Россия: 85 приключений"

Russia Beyond выбрал победителей конкурса "Россия: 85 приключений" - РИА Новости, 15.09.2022

Russia Beyond выбрал победителей конкурса "Россия: 85 приключений"

Онлайн-медиа Russia Beyond, входящее в телесеть RT, определило победителей конкурса "Россия: 85 приключений" об историях в каждом из регионов страны, в... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T13:22

2022-09-15T13:22

2022-09-15T13:29

россия

технологии

телеканал rt

rt ruptly

риа новости

медиа

медиа - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816967113_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_4c8023821f9452061b8d317eafd890aa.jpg

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Онлайн-медиа Russia Beyond, входящее в телесеть RT, определило победителей конкурса "Россия: 85 приключений" об историях в каждом из регионов страны, в результате которых будет снят документальный фильм о России, сообщает сайт RT.Среди победителей — работы из Санкт-Петербурга, Перми и Томска, Свердловской и Мурманской областей, Краснодарского и Хабаровского краев, а также из Ямало-Ненецкого автономного округа. Авторы роликов предлагают познакомиться с Петербургом Достоевского, посмотреть на Геленджикскую бухту с высоты птичьего полета, увидеть Северный Ледовитый океан, побывать в Каменном городе и многое другое.Работы призеров и другие ролики можно посмотреть на сайте.Победителям вручат подарки с символикой конкурса "Россия: 85 приключений", а также призы от партнеров проекта.Генеральным партнером проекта "Россия: 85 приключений" стало Министерство культуры России. Также партнерами проекта выступили Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Росзаповедцентр Минприроды России, Ростуризм, Россотрудничество, государственная компания "Автодор", РИА Новости, документальный телеканал RTД, видеоагентство Ruptly, группа компаний APPREAL, проект "Это моя земля",Международный форум-выставка по туризму "ОТДЫХ Leisure".Russia Beyond — онлайн-медиа о России для международной аудитории, входящее в группу проектов RT. Russia Beyond рассказывает об истории России, культуре, обществе, науке, образовании и русском языке. Каждый месяц сайты проекта посещают около 5 млн человек, а охват в соцсетях достигает 90 млн пользователей. Материалы издания выходят на 14 языках.

https://ria.ru/20220401/konkurs-1781275925.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, технологии, телеканал rt, rt ruptly, риа новости, медиа, медиа - общество, общество, новости - туризм, туризм