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Russia Beyond выбрал победителей конкурса "Россия: 85 приключений" - РИА Новости, 15.09.2022
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Туризм
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Russia Beyond выбрал победителей конкурса "Россия: 85 приключений"
Russia Beyond выбрал победителей конкурса "Россия: 85 приключений" - РИА Новости, 15.09.2022
Russia Beyond выбрал победителей конкурса "Россия: 85 приключений"
Онлайн-медиа Russia Beyond, входящее в телесеть RT, определило победителей конкурса "Россия: 85 приключений" об историях в каждом из регионов страны, в... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T13:22
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россия
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Онлайн-медиа Russia Beyond, входящее в телесеть RT, определило победителей конкурса "Россия: 85 приключений" об историях в каждом из регионов страны, в результате которых будет снят документальный фильм о России, сообщает сайт RT.Среди победителей — работы из Санкт-Петербурга, Перми и Томска, Свердловской и Мурманской областей, Краснодарского и Хабаровского краев, а также из Ямало-Ненецкого автономного округа. Авторы роликов предлагают познакомиться с Петербургом Достоевского, посмотреть на Геленджикскую бухту с высоты птичьего полета, увидеть Северный Ледовитый океан, побывать в Каменном городе и многое другое.Работы призеров и другие ролики можно посмотреть на сайте.Победителям вручат подарки с символикой конкурса "Россия: 85 приключений", а также призы от партнеров проекта.Генеральным партнером проекта "Россия: 85 приключений" стало Министерство культуры России. Также партнерами проекта выступили Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Росзаповедцентр Минприроды России, Ростуризм, Россотрудничество, государственная компания "Автодор", РИА Новости, документальный телеканал RTД, видеоагентство Ruptly, группа компаний APPREAL, проект "Это моя земля",Международный форум-выставка по туризму "ОТДЫХ Leisure".Russia Beyond — онлайн-медиа о России для международной аудитории, входящее в группу проектов RT. Russia Beyond рассказывает об истории России, культуре, обществе, науке, образовании и русском языке. Каждый месяц сайты проекта посещают около 5 млн человек, а охват в соцсетях достигает 90 млн пользователей. Материалы издания выходят на 14 языках.
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РИА Новости
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96
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россия, технологии, телеканал rt, rt ruptly, риа новости, медиа, медиа - общество, общество, новости - туризм, туризм
Россия, Технологии, Телеканал RT, RT Ruptly, РИА Новости, Медиа, Медиа - Общество, Общество, Туризм, Новости - Туризм, Туризм
13:22 15.09.2022 (обновлено: 13:29 15.09.2022)
 

Russia Beyond выбрал победителей конкурса "Россия: 85 приключений"

© Russia BeyondКонкурс "Россия: 85 приключений"
Конкурс Россия: 85 приключений
© Russia Beyond
Конкурс "Россия: 85 приключений"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Онлайн-медиа Russia Beyond, входящее в телесеть RT, определило победителей конкурса "Россия: 85 приключений" об историях в каждом из регионов страны, в результате которых будет снят документальный фильм о России, сообщает сайт RT.
Среди победителей — работы из Санкт-Петербурга, Перми и Томска, Свердловской и Мурманской областей, Краснодарского и Хабаровского краев, а также из Ямало-Ненецкого автономного округа. Авторы роликов предлагают познакомиться с Петербургом Достоевского, посмотреть на Геленджикскую бухту с высоты птичьего полета, увидеть Северный Ледовитый океан, побывать в Каменном городе и многое другое.
"За год работы наш проект вдохновил десятки тысяч людей на приключения в самых разных, непохожих друг на друга регионах России. Приятно видеть работы участников конкурса, которые захотели поделиться своими впечатлениями с нашей аудиторией. Ролики сняты в разных регионах, но все соответствуют духу приключений, которые мы хотели передать нашим проектом", — рассказал главный редактор Russia Beyond Всеволод Пуля.
Работы призеров и другие ролики можно посмотреть на сайте.
© Юлия КалиничеваРабота Юлии Калиничевой, победившей в конкурсе "Россия: 85 приключений"
Работа Юлии Калиничевой, победившей в конкурсе Россия: 85 приключений
1 из 3
Работа Юлии Калиничевой, победившей в конкурсе "Россия: 85 приключений"
© Юлия Калиничева
© Юлия РасторгуеваРабота Юлия Расторгуевой, победившей в конкурсе "Россия: 85 приключений"
Работа Юлия Расторгуевой, победившей в конкурсе Россия: 85 приключений
2 из 3
Работа Юлия Расторгуевой, победившей в конкурсе "Россия: 85 приключений"
© Юлия Расторгуева
© Лилия СологубРабота Лилии Сологуб, победившей в конкурсе "Россия: 85 приключений"
Работа Лилии Сологуб, победившей в конкурсе Россия: 85 приключений
3 из 3
Работа Лилии Сологуб, победившей в конкурсе "Россия: 85 приключений"
© Лилия Сологуб
1 из 3
Работа Юлии Калиничевой, победившей в конкурсе "Россия: 85 приключений"
© Юлия Калиничева
2 из 3
Работа Юлия Расторгуевой, победившей в конкурсе "Россия: 85 приключений"
© Юлия Расторгуева
3 из 3
Работа Лилии Сологуб, победившей в конкурсе "Россия: 85 приключений"
© Лилия Сологуб
Победителям вручат подарки с символикой конкурса "Россия: 85 приключений", а также призы от партнеров проекта.
Генеральным партнером проекта "Россия: 85 приключений" стало Министерство культуры России. Также партнерами проекта выступили Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Росзаповедцентр Минприроды России, Ростуризм, Россотрудничество, государственная компания "Автодор", РИА Новости, документальный телеканал RTД, видеоагентство Ruptly, группа компаний APPREAL, проект "Это моя земля",Международный форум-выставка по туризму "ОТДЫХ Leisure".
Russia Beyond — онлайн-медиа о России для международной аудитории, входящее в группу проектов RT. Russia Beyond рассказывает об истории России, культуре, обществе, науке, образовании и русском языке. Каждый месяц сайты проекта посещают около 5 млн человек, а охват в соцсетях достигает 90 млн пользователей. Материалы издания выходят на 14 языках.
Стоп-кадр видео о конкурсе Россия: 85 приключений
1 апреля, 13:32
Russia Beyond RT продлил прием заявок на участие в конкурсе приключений
 
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