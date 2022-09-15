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Украинский пленный медик рассказал о призыве сразу после училища - РИА Новости, 15.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220915/plennyy-1817119229.html
Украинский пленный медик рассказал о призыве сразу после училища
Украинский пленный медик рассказал о призыве сразу после училища - РИА Новости, 15.09.2022
Украинский пленный медик рассказал о призыве сразу после училища
Попавший в плен украинский военный медик рассказал на видео, представленном Минобороны РФ, что его отправили в зону боевых действий сразу после завершения... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T20:38
2022-09-15T20:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
николаевская область
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Попавший в плен украинский военный медик рассказал на видео, представленном Минобороны РФ, что его отправили в зону боевых действий сразу после завершения учебы."Я только обучился, меня отправили, я не работал. Пригнали к взводу и сказали выдвигаться в посадку под Терновые Поды (в Николаевской области - ред.)... Мы заехали, и начали нас крыть, минометы, наверное... Много раненых очень и убитых", - заявил Богдан Тарендей.По его словам, при эвакуации он упал с машины и попал в плен к российским военнослужащим.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Пленный медик о призыве в ВСУ сразу после обучения в училище
Украина отправляет в зону боевых действий неопытных медиков, рассказал один из пленных на видео Минобороны
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в мире, украина, россия, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Николаевская область
20:38 15.09.2022
 
Украинский пленный медик рассказал о призыве сразу после училища

Украинский пленный медик рассказал, что его отправили в зону боевых действий после училища

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Попавший в плен украинский военный медик рассказал на видео, представленном Минобороны РФ, что его отправили в зону боевых действий сразу после завершения учебы.
"Я только обучился, меня отправили, я не работал. Пригнали к взводу и сказали выдвигаться в посадку под Терновые Поды (в Николаевской области - ред.)... Мы заехали, и начали нас крыть, минометы, наверное... Много раненых очень и убитых", - заявил Богдан Тарендей.
По его словам, при эвакуации он упал с машины и попал в плен к российским военнослужащим.
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