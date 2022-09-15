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Путин начал переговоры с президентом Ирана Раиси - РИА Новости, 15.09.2022
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Путин начал переговоры с президентом Ирана Раиси
Путин начал переговоры с президентом Ирана Раиси - РИА Новости, 15.09.2022
Путин начал переговоры с президентом Ирана Раиси
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) начал рабочую встречу с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, передает... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T11:57
2022-09-15T12:15
иран
россия
шос
саммит шос в самарканде
в мире
владимир путин
ибрахим раиси
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) начал рабочую встречу с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, передает корреспондент РИА Новости. Саммит ШОС будет проходить в Самарканде 15-16 сентября.Ожидается, что в ходе переговоров лидеры, помимо обсуждений двусторонней проблематики, обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, включая сирийское урегулирование, ситуацию в Афганистане и вопросы обеспечения безопасности на Южном Кавказе.Одной из тем для обсуждений станет и ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), касающегося ядерной программы Ирана. Как напомнил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков в преддверии визита Путина в Самарканд, Россия выступает за восстановление этой ядерной сделки в той конфигурации, которая была утверждена в 2015 году, и будет продолжать дипломатические усилия в данном контексте.Путин в июле посещал Иран с рабочим визитом для участия во встрече глав-государств-гарантов Астанинского процесса по Сирии. Лидеры государств тогда сошлись на том, что отношения России и Ирана развиваются хорошими темпами. Также Путин заявил об укреплении взаимодействия по вопросам международной безопасности, о существенном вкладе в урегулирование сирийского конфликта.
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иран, россия, шос, саммит шос в самарканде, в мире, владимир путин, ибрахим раиси
Иран, Россия, ШОС, Саммит ШОС в Самарканде, В мире, Владимир Путин, Ибрахим Раиси
11:57 15.09.2022 (обновлено: 12:15 15.09.2022)
 
Путин начал переговоры с президентом Ирана Раиси

Путин начал переговоры с президентом Ирана Раиси на полях ШОС в Самарканде

© РИА Новости / Сергей Савостьянов/PoolПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Сергей Савостьянов/Pool
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) начал рабочую встречу с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, передает корреспондент РИА Новости. Саммит ШОС будет проходить в Самарканде 15-16 сентября.
Ожидается, что в ходе переговоров лидеры, помимо обсуждений двусторонней проблематики, обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, включая сирийское урегулирование, ситуацию в Афганистане и вопросы обеспечения безопасности на Южном Кавказе.
Одной из тем для обсуждений станет и ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), касающегося ядерной программы Ирана. Как напомнил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков в преддверии визита Путина в Самарканд, Россия выступает за восстановление этой ядерной сделки в той конфигурации, которая была утверждена в 2015 году, и будет продолжать дипломатические усилия в данном контексте.
Путин в июле посещал Иран с рабочим визитом для участия во встрече глав-государств-гарантов Астанинского процесса по Сирии. Лидеры государств тогда сошлись на том, что отношения России и Ирана развиваются хорошими темпами. Также Путин заявил об укреплении взаимодействия по вопросам международной безопасности, о существенном вкладе в урегулирование сирийского конфликта.
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ИранРоссияШОССаммит ШОС в СамаркандеВ миреВладимир ПутинИбрахим Раиси
 
 
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