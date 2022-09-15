https://ria.ru/20220915/peregovory-1816936316.html

Путин начал переговоры с президентом Ирана Раиси

Путин начал переговоры с президентом Ирана Раиси - РИА Новости, 15.09.2022

Путин начал переговоры с президентом Ирана Раиси

Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) начал рабочую встречу с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, передает... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T11:57

2022-09-15T11:57

2022-09-15T12:15

иран

россия

шос

саммит шос в самарканде

в мире

владимир путин

ибрахим раиси

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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) начал рабочую встречу с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, передает корреспондент РИА Новости. Саммит ШОС будет проходить в Самарканде 15-16 сентября.Ожидается, что в ходе переговоров лидеры, помимо обсуждений двусторонней проблематики, обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, включая сирийское урегулирование, ситуацию в Афганистане и вопросы обеспечения безопасности на Южном Кавказе.Одной из тем для обсуждений станет и ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), касающегося ядерной программы Ирана. Как напомнил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков в преддверии визита Путина в Самарканд, Россия выступает за восстановление этой ядерной сделки в той конфигурации, которая была утверждена в 2015 году, и будет продолжать дипломатические усилия в данном контексте.Путин в июле посещал Иран с рабочим визитом для участия во встрече глав-государств-гарантов Астанинского процесса по Сирии. Лидеры государств тогда сошлись на том, что отношения России и Ирана развиваются хорошими темпами. Также Путин заявил об укреплении взаимодействия по вопросам международной безопасности, о существенном вкладе в урегулирование сирийского конфликта.

https://ria.ru/20220905/vizy-1814467097.html

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

иран, россия, шос, саммит шос в самарканде, в мире, владимир путин, ибрахим раиси