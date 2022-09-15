11:57 15.09.2022 (обновлено: 12:15 15.09.2022)
Путин начал переговоры с президентом Ирана Раиси
Путин начал переговоры с президентом Ирана Раиси на полях ШОС в Самарканде
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси. Архивное фото
САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) начал рабочую встречу с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, передает корреспондент РИА Новости. Саммит ШОС будет проходить в Самарканде 15-16 сентября.
Ожидается, что в ходе переговоров лидеры, помимо обсуждений двусторонней проблематики, обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, включая сирийское урегулирование, ситуацию в Афганистане и вопросы обеспечения безопасности на Южном Кавказе.
Одной из тем для обсуждений станет и ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), касающегося ядерной программы Ирана. Как напомнил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков в преддверии визита Путина в Самарканд, Россия выступает за восстановление этой ядерной сделки в той конфигурации, которая была утверждена в 2015 году, и будет продолжать дипломатические усилия в данном контексте.
Путин в июле посещал Иран с рабочим визитом для участия во встрече глав-государств-гарантов Астанинского процесса по Сирии. Лидеры государств тогда сошлись на том, что отношения России и Ирана развиваются хорошими темпами. Также Путин заявил об укреплении взаимодействия по вопросам международной безопасности, о существенном вкладе в урегулирование сирийского конфликта.
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