05:05 15.09.2022 (обновлено: 07:40 15.09.2022)
Россия и Китай проводят совместное патрулирование в акватории Тихого океана
Корабли ВМФ России и ВМС НОАК проводят совместное патрулирование в акватории Тихого океана
© Минобороны РФБоевые корабли России и Китая впервые проводят совместное патрулирование
© Минобороны РФ
Боевые корабли России и Китая впервые проводят совместное патрулирование. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Корабли Военно-морского флота России и ВМС Китая проводят совместное патрулирование в акватории Тихого океана, сообщили в российском Минобороны.
"В рамках реализации программы международного военного сотрудничества боевые корабли военно-морского флота России и военно-морских сил народно-освободительной армии Китая проводят второе совместное патрулирование в акватории Тихого океана", - рассказали в ведомстве.
ВМФ России представлен отрядом кораблей Тихоокеанского флота в составе фрегата "Маршал Шапошников", корветов "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", "Совершенный" и "Громкий", а также среднего морского танкера "Печенга". От ВМС НОАК в патрулировании задействованы эсминец "Нянь Чан", сторожевой корабль "Ян Чен" и судно комплексного снабжения "Дун Пинху".
Российские и китайские экипажи отработают совместное тактическое маневрирование и организацию связи между кораблями группировки, проведут серию учений с выполнением практических артиллерийских стрельб, обеспечат полеты палубных вертолетов.
В задачах патрулирования — укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории, а также охрана объектов морской экономической деятельности двух стран
Первое совместное патрулирование кораблей ВМС России и ВМС Китая проводилось с 17 по 23 октября 2021 года. Тогда российско-китайская группировка прошла через Сангарский пролив, моряки провели несколько тренировок и преодолели в общей сложности свыше 1700 морских миль.