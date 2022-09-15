https://ria.ru/20220915/patrulirovanie-1816880465.html

Россия и Китай проводят совместное патрулирование в акватории Тихого океана

Россия и Китай проводят совместное патрулирование в акватории Тихого океана - РИА Новости, 15.09.2022

Россия и Китай проводят совместное патрулирование в акватории Тихого океана

Корабли Военно-морского флота России и ВМС Китая проводят совместное патрулирование в акватории Тихого океана, сообщили в российском Минобороны. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T05:05

2022-09-15T05:05

2022-09-15T07:40

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Корабли Военно-морского флота России и ВМС Китая проводят совместное патрулирование в акватории Тихого океана, сообщили в российском Минобороны.ВМФ России представлен отрядом кораблей Тихоокеанского флота в составе фрегата "Маршал Шапошников", корветов "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", "Совершенный" и "Громкий", а также среднего морского танкера "Печенга". От ВМС НОАК в патрулировании задействованы эсминец "Нянь Чан", сторожевой корабль "Ян Чен" и судно комплексного снабжения "Дун Пинху".Российские и китайские экипажи отработают совместное тактическое маневрирование и организацию связи между кораблями группировки, проведут серию учений с выполнением практических артиллерийских стрельб, обеспечат полеты палубных вертолетов.В задачах патрулирования — укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории, а также охрана объектов морской экономической деятельности двух странПервое совместное патрулирование кораблей ВМС России и ВМС Китая проводилось с 17 по 23 октября 2021 года. Тогда российско-китайская группировка прошла через Сангарский пролив, моряки провели несколько тренировок и преодолели в общей сложности свыше 1700 морских миль.

https://ria.ru/20220902/ucheniya-1814042128.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, китай, вмф рф, вмс китая, народно-освободительная армия китая, в мире, тихий океан