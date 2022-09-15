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Интерактивные блокноты для избиркомов спасают деревья, заявила Памфилова - РИА Новости, 15.09.2022
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Интерактивные блокноты для избиркомов спасают деревья, заявила Памфилова
Интерактивные блокноты для избиркомов спасают деревья, заявила Памфилова - РИА Новости, 15.09.2022
Интерактивные блокноты для избиркомов спасают деревья, заявила Памфилова
Благодаря внедрению интерактивных рабочих блокнотов для членов избирательных комиссий удается уберечь от вырубки тысячи деревьев в год, заявила председатель ЦИК РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T13:06
2022-09-15T13:07
элла памфилова
цик рф
общество
россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Благодаря внедрению интерактивных рабочих блокнотов для членов избирательных комиссий удается уберечь от вырубки тысячи деревьев в год, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова."На одной из встреч с президентом говорила о том, что даже внедрение интерактивного рабочего блокнота (для членов избиркомов - ред.) каждый год экономит, скажем, остаются живыми, не срубленными целые рощи из 5-6 тысяч деревьев. Потому что это были такие, до тысячи страниц бумажных, вот эти кипы бумаг", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в четверг.Она уточнила, что у нее в моменты решения организационных вопросов всегда возникают мысли о том, сколько бумаги удается сэкономить.
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элла памфилова, цик рф, общество, россия
Элла Памфилова, ЦИК РФ, Общество, Россия
13:06 15.09.2022 (обновлено: 13:07 15.09.2022)
 
Интерактивные блокноты для избиркомов спасают деревья, заявила Памфилова

Элла Памфилова: электронные блокноты для избиркомов помогают спасти деревья от вырубки

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК РФ в Москве
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Благодаря внедрению интерактивных рабочих блокнотов для членов избирательных комиссий удается уберечь от вырубки тысячи деревьев в год, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"На одной из встреч с президентом говорила о том, что даже внедрение интерактивного рабочего блокнота (для членов избиркомов - ред.) каждый год экономит, скажем, остаются живыми, не срубленными целые рощи из 5-6 тысяч деревьев. Потому что это были такие, до тысячи страниц бумажных, вот эти кипы бумаг", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в четверг.
Она уточнила, что у нее в моменты решения организационных вопросов всегда возникают мысли о том, сколько бумаги удается сэкономить.

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