https://ria.ru/20220915/pamfilova-1816964174.html

Интерактивные блокноты для избиркомов спасают деревья, заявила Памфилова

Интерактивные блокноты для избиркомов спасают деревья, заявила Памфилова - РИА Новости, 15.09.2022

Интерактивные блокноты для избиркомов спасают деревья, заявила Памфилова

Благодаря внедрению интерактивных рабочих блокнотов для членов избирательных комиссий удается уберечь от вырубки тысячи деревьев в год, заявила председатель ЦИК РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T13:06

2022-09-15T13:06

2022-09-15T13:07

элла памфилова

цик рф

общество

россия

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Благодаря внедрению интерактивных рабочих блокнотов для членов избирательных комиссий удается уберечь от вырубки тысячи деревьев в год, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова."На одной из встреч с президентом говорила о том, что даже внедрение интерактивного рабочего блокнота (для членов избиркомов - ред.) каждый год экономит, скажем, остаются живыми, не срубленными целые рощи из 5-6 тысяч деревьев. Потому что это были такие, до тысячи страниц бумажных, вот эти кипы бумаг", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в четверг.Она уточнила, что у нее в моменты решения организационных вопросов всегда возникают мысли о том, сколько бумаги удается сэкономить.

https://ria.ru/20220911/golosovanie-1816012652.html

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элла памфилова, цик рф, общество, россия