https://ria.ru/20220915/pamfilova-1816964174.html
Интерактивные блокноты для избиркомов спасают деревья, заявила Памфилова
Интерактивные блокноты для избиркомов спасают деревья, заявила Памфилова - РИА Новости, 15.09.2022
Интерактивные блокноты для избиркомов спасают деревья, заявила Памфилова
Благодаря внедрению интерактивных рабочих блокнотов для членов избирательных комиссий удается уберечь от вырубки тысячи деревьев в год, заявила председатель ЦИК РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T13:06
2022-09-15T13:06
2022-09-15T13:07
элла памфилова
цик рф
общество
россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Благодаря внедрению интерактивных рабочих блокнотов для членов избирательных комиссий удается уберечь от вырубки тысячи деревьев в год, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова."На одной из встреч с президентом говорила о том, что даже внедрение интерактивного рабочего блокнота (для членов избиркомов - ред.) каждый год экономит, скажем, остаются живыми, не срубленными целые рощи из 5-6 тысяч деревьев. Потому что это были такие, до тысячи страниц бумажных, вот эти кипы бумаг", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в четверг.Она уточнила, что у нее в моменты решения организационных вопросов всегда возникают мысли о том, сколько бумаги удается сэкономить.
https://ria.ru/20220911/golosovanie-1816012652.html
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элла памфилова, цик рф, общество, россия
Элла Памфилова, ЦИК РФ, Общество, Россия
13:06 15.09.2022 (обновлено: 13:07 15.09.2022)
Интерактивные блокноты для избиркомов спасают деревья, заявила Памфилова
Элла Памфилова: электронные блокноты для избиркомов помогают спасти деревья от вырубки
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Благодаря внедрению интерактивных рабочих блокнотов для членов избирательных комиссий удается уберечь от вырубки тысячи деревьев в год, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"На одной из встреч с президентом говорила о том, что даже внедрение интерактивного рабочего блокнота (для членов избиркомов - ред.) каждый год экономит, скажем, остаются живыми, не срубленными целые рощи из 5-6 тысяч деревьев. Потому что это были такие, до тысячи страниц бумажных, вот эти кипы бумаг", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в четверг.
Она уточнила, что у нее в моменты решения организационных вопросов всегда возникают мысли о том, сколько бумаги удается сэкономить.