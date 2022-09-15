https://ria.ru/20220915/pakistan-1816970321.html
Путин назвал Пакистан одним из приоритетных партнеров в Азии
Путин назвал Пакистан одним из приоритетных партнеров в Азии - РИА Новости, 15.09.2022
Путин назвал Пакистан одним из приоритетных партнеров в Азии
РФ считает Пакистан одним из приоритетных партнеров в Азии, отношения складываются в абсолютно позитивном ключе, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T13:25
2022-09-15T13:25
2022-09-15T15:05
россия
пакистан
азия
владимир путин
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. РФ считает Пакистан одним из приоритетных партнеров в Азии, отношения складываются в абсолютно позитивном ключе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом."Хочу отметить, что мы считаем Пакистан одним из наших приоритетных партнеров и в Юго-Восточной Азии, и в Азии в целом. Отношения между нашими странами складываются в абсолютно позитивном ключе, и мы очень рады", - сказал Путин.В начале встречи Путина и Шарифа произошла небольшая заминка с наушниками для синхронного перевода. Российский лидер поприветствовал своего собеседника, но премьер Пакистана никак не мог разобраться, как закрепить наушник на ухе."Может ли кто-то мне помочь?", - по-английски попросил он, после чего к нему подошел один из его адъютантов."Идет перевод, все нормально?", - спросил Путин после того, как наушник был надет.Шариф кивнул, ответив утвердительно, но от этого движения наушник слетел с его уха, и премьеру вновь пришлось прибегнуть к помощи адъютанта, после чего общение наконец началось.
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россия, пакистан, азия, владимир путин
Россия, Пакистан, Азия, Владимир Путин
13:25 15.09.2022 (обновлено: 15:05 15.09.2022)
Путин назвал Пакистан одним из приоритетных партнеров в Азии
Путин заявил, что отношения России и Пакистана складываются в позитивном ключе
САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. РФ считает Пакистан одним из приоритетных партнеров в Азии, отношения складываются в абсолютно позитивном ключе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
"Хочу отметить, что мы считаем Пакистан одним из наших приоритетных партнеров и в Юго-Восточной Азии
, и в Азии в целом. Отношения между нашими странами складываются в абсолютно позитивном ключе, и мы очень рады", - сказал Путин.
В начале встречи Путина и Шарифа произошла небольшая заминка с наушниками для синхронного перевода. Российский лидер поприветствовал своего собеседника, но премьер Пакистана никак не мог разобраться, как закрепить наушник на ухе.
"Может ли кто-то мне помочь?", - по-английски попросил он, после чего к нему подошел один из его адъютантов.
"Идет перевод, все нормально?", - спросил Путин после того, как наушник был надет.
Шариф кивнул, ответив утвердительно, но от этого движения наушник слетел с его уха, и премьеру вновь пришлось прибегнуть к помощи адъютанта, после чего общение наконец началось.