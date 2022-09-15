https://ria.ru/20220915/otoplenie-1817058385.html

Отопление в Москве включили уже в 1500 социальных объектах

Отопление в Москве включили уже в 1500 социальных объектах - РИА Новости, 15.09.2022

Отопление в Москве включили уже в 1500 социальных объектах

Отопление в Москве включили уже в 1,5 тысячи социальных объектах, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T17:38

2022-09-15T17:38

2022-09-15T17:38

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

общество

жкх

сергей собянин

москва

комплекс городского хозяйства москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/32652/83/326528364_0:233:2730:1769_1920x0_80_0_0_4811131e5afbfbf8f62baff402604593.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Отопление в Москве включили уже в 1,5 тысячи социальных объектах, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."На прошлой неделе из-за резкого похолодания по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице досрочно стартовал отопительный сезон, в настоящее время подача тепла осуществляется по заявкам в социальные учреждения. Отопление уже включили в более чем 1,5 тысячи таких объектах - детских садах, школах, медицинских и спортивных учреждениях", - рассказал Бирюков.Заммэра добавил, что поступившие заявки отрабатываются в тот же день.

https://realty.ria.ru/20220915/otoplenie-1816679162.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, общество, жкх, сергей собянин, москва, комплекс городского хозяйства москвы