Рейтинг@Mail.ru
Отопление в Москве включили уже в 1500 социальных объектах - РИА Новости, 15.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220915/otoplenie-1817058385.html
Отопление в Москве включили уже в 1500 социальных объектах
Отопление в Москве включили уже в 1500 социальных объектах - РИА Новости, 15.09.2022
Отопление в Москве включили уже в 1500 социальных объектах
Отопление в Москве включили уже в 1,5 тысячи социальных объектах, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T17:38
2022-09-15T17:38
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
общество
жкх
сергей собянин
москва
комплекс городского хозяйства москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/32652/83/326528364_0:233:2730:1769_1920x0_80_0_0_4811131e5afbfbf8f62baff402604593.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Отопление в Москве включили уже в 1,5 тысячи социальных объектах, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."На прошлой неделе из-за резкого похолодания по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице досрочно стартовал отопительный сезон, в настоящее время подача тепла осуществляется по заявкам в социальные учреждения. Отопление уже включили в более чем 1,5 тысячи таких объектах - детских садах, школах, медицинских и спортивных учреждениях", - рассказал Бирюков.Заммэра добавил, что поступившие заявки отрабатываются в тот же день.
https://realty.ria.ru/20220915/otoplenie-1816679162.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/32652/83/326528364_32:0:2699:2000_1920x0_80_0_0_9ecabc441783fe961a8a69487e8a963c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
петр бирюков, общество, жкх, сергей собянин, москва, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Общество, ЖКХ, Сергей Собянин, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы
17:38 15.09.2022
 

Отопление в Москве включили уже в 1500 социальных объектах

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкПожилая женщина у батареи
Пожилая женщина у батареи - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Пожилая женщина у батареи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Отопление в Москве включили уже в 1,5 тысячи социальных объектах, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"На прошлой неделе из-за резкого похолодания по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице досрочно стартовал отопительный сезон, в настоящее время подача тепла осуществляется по заявкам в социальные учреждения. Отопление уже включили в более чем 1,5 тысячи таких объектах - детских садах, школах, медицинских и спортивных учреждениях", - рассказал Бирюков.
Заммэра добавил, что поступившие заявки отрабатываются в тот же день.

Читайте также:

 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковОбществоЖКХСергей СобянинМоскваКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала