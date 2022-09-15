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Отопление в Москве включили уже в 1500 социальных объектах
Отопление в Москве включили уже в 1500 социальных объектах - РИА Новости, 15.09.2022
Отопление в Москве включили уже в 1500 социальных объектах
Отопление в Москве включили уже в 1,5 тысячи социальных объектах, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T17:38
2022-09-15T17:38
2022-09-15T17:38
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
общество
жкх
сергей собянин
москва
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Отопление в Москве включили уже в 1,5 тысячи социальных объектах, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."На прошлой неделе из-за резкого похолодания по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице досрочно стартовал отопительный сезон, в настоящее время подача тепла осуществляется по заявкам в социальные учреждения. Отопление уже включили в более чем 1,5 тысячи таких объектах - детских садах, школах, медицинских и спортивных учреждениях", - рассказал Бирюков.Заммэра добавил, что поступившие заявки отрабатываются в тот же день.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, общество, жкх, сергей собянин, москва, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Общество, ЖКХ, Сергей Собянин, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы