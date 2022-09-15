https://ria.ru/20220915/otoplenie-1817056423.html
Все системы и тепловые сети Москвы готовы к включению отопления
Все системы и тепловые сети Москвы готовы к включению отопления - РИА Новости, 15.09.2022
Все системы и тепловые сети Москвы готовы к включению отопления
Все системы и тепловые сети Москвы готовы к включению отопления, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T17:33
2022-09-15T17:33
2022-09-15T17:33
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Все системы и тепловые сети Москвы готовы к включению отопления, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Все системы и тепловые сети полностью готовы к включению отопления", - заявил Бирюков.Он сообщил, что проведены гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заблаговременно выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон."Подготовка к отопительному сезону в городе стартовала в мае и была завершена в установленный срок - к 1 сентября. Всего подготовлено более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых многоквартирных домов", - рассказал Бирюков.
https://realty.ria.ru/20220912/moskva-1815715225.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Общество