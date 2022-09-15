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Все системы и тепловые сети Москвы готовы к включению отопления - РИА Новости, 15.09.2022
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Все системы и тепловые сети Москвы готовы к включению отопления
Все системы и тепловые сети Москвы готовы к включению отопления - РИА Новости, 15.09.2022
Все системы и тепловые сети Москвы готовы к включению отопления
Все системы и тепловые сети Москвы готовы к включению отопления, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T17:33
2022-09-15T17:33
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Все системы и тепловые сети Москвы готовы к включению отопления, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Все системы и тепловые сети полностью готовы к включению отопления", - заявил Бирюков.Он сообщил, что проведены гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заблаговременно выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон."Подготовка к отопительному сезону в городе стартовала в мае и была завершена в установленный срок - к 1 сентября. Всего подготовлено более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых многоквартирных домов", - рассказал Бирюков.
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петр бирюков, москва, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Общество
17:33 15.09.2022
 

Все системы и тепловые сети Москвы готовы к включению отопления

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЖители Москвы держат руки над батареей
Жители Москвы держат руки над батареей - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Все системы и тепловые сети Москвы готовы к включению отопления, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Все системы и тепловые сети полностью готовы к включению отопления", - заявил Бирюков.
Он сообщил, что проведены гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заблаговременно выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон.
"Подготовка к отопительному сезону в городе стартовала в мае и была завершена в установленный срок - к 1 сентября. Всего подготовлено более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых многоквартирных домов", - рассказал Бирюков.
Проверка готовности многоквартирных домов к осенне-зимней эксплуатации - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
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