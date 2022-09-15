https://ria.ru/20220915/otoplenie-1817056423.html

Все системы и тепловые сети Москвы готовы к включению отопления

Все системы и тепловые сети Москвы готовы к включению отопления - РИА Новости, 15.09.2022

Все системы и тепловые сети Москвы готовы к включению отопления

Все системы и тепловые сети Москвы готовы к включению отопления, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T17:33

2022-09-15T17:33

2022-09-15T17:33

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Все системы и тепловые сети Москвы готовы к включению отопления, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Все системы и тепловые сети полностью готовы к включению отопления", - заявил Бирюков.Он сообщил, что проведены гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заблаговременно выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон."Подготовка к отопительному сезону в городе стартовала в мае и была завершена в установленный срок - к 1 сентября. Всего подготовлено более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых многоквартирных домов", - рассказал Бирюков.

https://realty.ria.ru/20220912/moskva-1815715225.html

москва

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, москва, общество