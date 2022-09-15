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Из Москвы появятся прямые рейсы на популярный венесуэльский курорт
Из Москвы появятся прямые рейсы на популярный венесуэльский курорт - РИА Новости, 15.09.2022
Из Москвы появятся прямые рейсы на популярный венесуэльский курорт
Венесуэльская авиакомпания Conviasa планирует запустить более короткие прямые рейсы на остров Маргарита из Москвы, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T16:59
2022-09-15T16:59
2022-09-15T17:04
туризм
москва
интурист
каракас
ассоциация туроператоров россии (атор)
tez tour
венесуэла
остров
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Венесуэльская авиакомпания Conviasa планирует запустить более короткие прямые рейсы на остров Маргарита из Москвы, сообщает АТОР.Маршрут будет проходить над Северным Ледовитым океаном и Атлантикой, благодаря чему время в пути сократиться до 15 часов, отмечают в ассоциации.Но в обратную сторону лайнеры полетят так же, как сейчас — через Каракас и Тегеран. Вместе с технической посадкой дорога занимает около 20 часов.Conviasa летает на остров Маргариты раз в неделю. Блоки на этих рейсах берут туроператоры "Интурист" и TEZ Tour. Вплоть до 24 ноября свободных мест нет.Кроме того, по данным АТОР, министерство туризма Венесуэлы уже в этом году откроет представительство в РФ. Офис будет базироваться либо при посольстве страны в Москве, либо на базе российского офиса авиакомпании Conviasa.
https://ria.ru/20220912/puteshestviya-1816218234.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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16:59 15.09.2022 (обновлено: 17:04 15.09.2022)
Из Москвы появятся прямые рейсы на популярный венесуэльский курорт
АТОР: авиакомпания Conviasa запустит новые рейсы на остров Маргарита в Венесуэле