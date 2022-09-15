https://ria.ru/20220915/ostrovmargarita-1816990168.html

Из Москвы появятся прямые рейсы на популярный венесуэльский курорт

Из Москвы появятся прямые рейсы на популярный венесуэльский курорт - РИА Новости, 15.09.2022

Из Москвы появятся прямые рейсы на популярный венесуэльский курорт

Венесуэльская авиакомпания Conviasa планирует запустить более короткие прямые рейсы на остров Маргарита из Москвы, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T16:59

2022-09-15T16:59

2022-09-15T17:04

туризм

москва

интурист

каракас

ассоциация туроператоров россии (атор)

tez tour

венесуэла

остров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755340998_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_d471649fa024947d59bac25117401323.jpg

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Венесуэльская авиакомпания Conviasa планирует запустить более короткие прямые рейсы на остров Маргарита из Москвы, сообщает АТОР.Маршрут будет проходить над Северным Ледовитым океаном и Атлантикой, благодаря чему время в пути сократиться до 15 часов, отмечают в ассоциации.Но в обратную сторону лайнеры полетят так же, как сейчас — через Каракас и Тегеран. Вместе с технической посадкой дорога занимает около 20 часов.Conviasa летает на остров Маргариты раз в неделю. Блоки на этих рейсах берут туроператоры "Интурист" и TEZ Tour. Вплоть до 24 ноября свободных мест нет.Кроме того, по данным АТОР, министерство туризма Венесуэлы уже в этом году откроет представительство в РФ. Офис будет базироваться либо при посольстве страны в Москве, либо на базе российского офиса авиакомпании Conviasa.

https://ria.ru/20220912/puteshestviya-1816218234.html

москва

каракас

венесуэла

остров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

москва, интурист, каракас, ассоциация туроператоров россии (атор), tez tour, венесуэла, остров, новости - туризм, туризм, туристы