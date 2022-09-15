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Экс-премьер Италии выступил против поставок оружия Украине - РИА Новости, 15.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220915/oruzhie-1816960691.html
Экс-премьер Италии выступил против поставок оружия Украине
Экс-премьер Италии выступил против поставок оружия Украине - РИА Новости, 15.09.2022
Экс-премьер Италии выступил против поставок оружия Украине
Общественно-политическое "Движение 5 звезд" выступает против новых поставок оружия Украине, заявил в четверг лидер этой влиятельной политической силы, бывший... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T13:00
2022-09-15T13:00
джузеппе конте
россия
италия
луиджи ди майо
марио драги
нато
движение 5 звезд
украина
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РИМ, 15 сен – РИА Новости. Общественно-политическое "Движение 5 звезд" выступает против новых поставок оружия Украине, заявил в четверг лидер этой влиятельной политической силы, бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте."Мы против. Украинцы не нуждаются в новых поставках вооружений после четвертой партии, направленной Италией, которая, кстати, поставила совсем немного, лишь несколько бронемашин. Они уже прекрасно, массированно вооружены США и Великобританией", - заявил политик в прямом эфире национальной радиостанции Radio 24.Конте подчеркнул, что в настоящий момент существует необходимость в том, чтобы "внутри евроатлантического альянса появился партнер, который сумел бы посредством дипломатических усилий подготовить поворот в деле мирных переговоров". По его словам, эту роль могла бы сыграть Италия."Если мы хотим помочь Украине, то она нуждается в серьезных дипломатических усилиях для мирного разрешения этого конфликта. В противном случае, вне зависимости от чередующихся военных удач, вырастет число невинных жертв, разрушенных городов, опасность ядерного инцидента, и военная эскалация не заставит себя долго ждать", - отметил экс-премьер.В этой связи Конте призвал к диалогу и открытому обсуждению этой проблематики среди союзников по НАТО."Нужно добиться поворота в данном конфликте и определить геополитический сценарий, который мы хотели бы иметь в ближайшие десятилетия. Вы предпочитаете мир, расколотый надвое? С одной стороны – фронт Запада, с другой – Россия, Китай, Индия и остальной мир с большинством населения и концентрированной экономической силой? Чтобы предотвратить это, необходимо с умом работать над стратегией. Нынешняя стратегия ведет нас к безграничной военной эскалации", - подчеркнул Конте.На протяжении последних месяцев Конте не раз от имени Движения высказывался против участия ЕС в гонке вооружений в связи с украинским кризисом и против поставок все более тяжелого оружия Киеву, поскольку это может привести к эскалации конфликта. В этой связи он неоднократно указывал, что его сторонники выступают против "военной помощи, которая не соответствует оборонительной логике" и может послужить для проведения контрнаступательных операций.Такая позиция Конте привела к расколу в руководстве Д5З: в июне группа видных деятелей движения во главе с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо вышла из его рядов и образовала собственную политическую организацию. 20 июля при голосовании в Сенате парламента по вопросу о доверии правительству Марио Драги ведущие партии правящей коалиции – "Движение 5 звезд", а также правоцентристские "Вперед, Италия" и "Лига" отказались принять участие в голосовании. В результате на следующий день Драги был вынужден подать в отставку с поста премьер-министра Италии.Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220915/evropa-1816829050.html
https://ria.ru/20220915/postavki-1816870495.html
https://ria.ru/20220914/uregulirovanie-1816845757.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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джузеппе конте, россия, италия, луиджи ди майо, марио драги, нато, движение 5 звезд, украина, евросоюз
Джузеппе Конте, Россия, Италия, Луиджи Ди Майо, Марио Драги, НАТО, Движение 5 звезд, Украина, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине
13:00 15.09.2022
 
Экс-премьер Италии выступил против поставок оружия Украине

Экс-премьер Италии Конте выступил против новых поставок оружия Украине

© U.S. Air Force / Mauricio CampinoПогрузка бронежилетов и шлемов для Украины
Погрузка бронежилетов и шлемов для Украины
© U.S. Air Force / Mauricio Campino
Погрузка бронежилетов и шлемов для Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 15 сен – РИА Новости. Общественно-политическое "Движение 5 звезд" выступает против новых поставок оружия Украине, заявил в четверг лидер этой влиятельной политической силы, бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
"Мы против. Украинцы не нуждаются в новых поставках вооружений после четвертой партии, направленной Италией, которая, кстати, поставила совсем немного, лишь несколько бронемашин. Они уже прекрасно, массированно вооружены США и Великобританией", - заявил политик в прямом эфире национальной радиостанции Radio 24.
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен во время выступления Европейском парламенте в Страсбурге, Франция - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
08:00
Европа повышает ставки в конфликте с Россией
Конте подчеркнул, что в настоящий момент существует необходимость в том, чтобы "внутри евроатлантического альянса появился партнер, который сумел бы посредством дипломатических усилий подготовить поворот в деле мирных переговоров". По его словам, эту роль могла бы сыграть Италия.
"Если мы хотим помочь Украине, то она нуждается в серьезных дипломатических усилиях для мирного разрешения этого конфликта. В противном случае, вне зависимости от чередующихся военных удач, вырастет число невинных жертв, разрушенных городов, опасность ядерного инцидента, и военная эскалация не заставит себя долго ждать", - отметил экс-премьер.
В этой связи Конте призвал к диалогу и открытому обсуждению этой проблематики среди союзников по НАТО.
"Нужно добиться поворота в данном конфликте и определить геополитический сценарий, который мы хотели бы иметь в ближайшие десятилетия. Вы предпочитаете мир, расколотый надвое? С одной стороны – фронт Запада, с другой – Россия, Китай, Индия и остальной мир с большинством населения и концентрированной экономической силой? Чтобы предотвратить это, необходимо с умом работать над стратегией. Нынешняя стратегия ведет нас к безграничной военной эскалации", - подчеркнул Конте.
Выгрузка американских гаубиц M777 для ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
00:16
В Белом доме заявили, что нужно поставлять Киеву оружие для "наступления"
На протяжении последних месяцев Конте не раз от имени Движения высказывался против участия ЕС в гонке вооружений в связи с украинским кризисом и против поставок все более тяжелого оружия Киеву, поскольку это может привести к эскалации конфликта. В этой связи он неоднократно указывал, что его сторонники выступают против "военной помощи, которая не соответствует оборонительной логике" и может послужить для проведения контрнаступательных операций.
Такая позиция Конте привела к расколу в руководстве Д5З: в июне группа видных деятелей движения во главе с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо вышла из его рядов и образовала собственную политическую организацию. 20 июля при голосовании в Сенате парламента по вопросу о доверии правительству Марио Драги ведущие партии правящей коалиции – "Движение 5 звезд", а также правоцентристские "Вперед, Италия" и "Лига" отказались принять участие в голосовании. В результате на следующий день Драги был вынужден подать в отставку с поста премьер-министра Италии.
Флаги Украины, США - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
Вчера, 20:52
Киевские кураторы не пойдут на мирное урегулирование, заявил Антонов
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДжузеппе КонтеРоссияИталияЛуиджи Ди МайоМарио ДрагиНАТОДвижение 5 звездУкраинаЕвросоюз
 
 
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