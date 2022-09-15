https://ria.ru/20220915/orden-1817058723.html
Путин вручил Мирзиееву орден Александра Невского
Путин вручил Мирзиееву орден Александра Невского - РИА Новости, 15.09.2022
Путин вручил Мирзиееву орден Александра Невского
Президент РФ Владимир Путин вручил президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву орден Александра Невского, присужденный ему за большие заслуги по укреплению дружбы... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T17:41
2022-09-15T17:41
2022-09-15T17:47
владимир путин
россия
узбекистан
шос
шавкат мирзиеев
в мире
саммит шос в самарканде
самарканд
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вручил президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву орден Александра Невского, присужденный ему за большие заслуги по укреплению дружбы и сотрудничества между странами.Соответствующий указ глава российского государства подписал в июле этого года. В Ташкенте награждение Мирзиеева орденом РФ расценили как международное признание его инициатив. Церемония вручения высокой награды состоялась на полях саммита ШОС в Самарканде."Искренне рад вручить высокую государственную награду России, орден Александра Невского, президенту Республики Узбекистан Шавкату Миромоновичу Мирзиееву. Этим орденом награждаются лидеры зарубежных стран за большой вклад в укрепление дружеских связей с Россией, и Вы, уважаемый Шавкат Миромонович, как никто другой заслуживаете этой высокой российской народы", - сказал Путин.Он отметил, что давно знает президента Узбекистана как убеждённого сторонника развития самых тесных, по-настоящему дружеских партнерских отношений с Россией."Во многом благодаря Вашему личному вниманию российско-узбекистанские отношения успешно развиваются, причем по всем направлениям", - сказал Путин.Он также поблагодарил за теплый прием российской делегации. Российский президент также вспомнил надпись на одном из зданий исторической части Самарканда "Нет мира, кроме как в согласии, нет дружбы, кроме как в верности", и выразил уверенность, что, следуя этим принципам, отношения двух стран будут и впредь развиваться в духе дружбы во имя мира и стабильности в регионе..
https://ria.ru/20220915/deklaratsiya-1817054423.html
https://ria.ru/20220914/nagrazhdenie-1816850232.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, узбекистан, шос, шавкат мирзиеев, в мире, саммит шос в самарканде, самарканд
Владимир Путин, Россия, Узбекистан, ШОС, Шавкат Мирзиеев, В мире, Саммит ШОС в Самарканде, Самарканд
17:41 15.09.2022 (обновлено: 17:47 15.09.2022)
Путин вручил Мирзиееву орден Александра Невского
Путин вручил президенту Узбекистана Мирзиееву орден Александра Невского
САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вручил президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву орден Александра Невского, присужденный ему за большие заслуги по укреплению дружбы и сотрудничества между странами.
Соответствующий указ глава российского государства подписал в июле этого года. В Ташкенте
награждение Мирзиеева орденом РФ расценили как международное признание его инициатив. Церемония вручения высокой награды состоялась на полях саммита ШОС
в Самарканде
.
"Искренне рад вручить высокую государственную награду России, орден Александра Невского, президенту Республики Узбекистан Шавкату Миромоновичу Мирзиееву. Этим орденом награждаются лидеры зарубежных стран за большой вклад в укрепление дружеских связей с Россией, и Вы, уважаемый Шавкат Миромонович, как никто другой заслуживаете этой высокой российской народы", - сказал Путин.
Он отметил, что давно знает президента Узбекистана как убеждённого сторонника развития самых тесных, по-настоящему дружеских партнерских отношений с Россией.
"Во многом благодаря Вашему личному вниманию российско-узбекистанские отношения успешно развиваются, причем по всем направлениям", - сказал Путин.
Он также поблагодарил за теплый прием российской делегации. Российский президент также вспомнил надпись на одном из зданий исторической части Самарканда "Нет мира, кроме как в согласии, нет дружбы, кроме как в верности", и выразил уверенность, что, следуя этим принципам, отношения двух стран будут и впредь развиваться в духе дружбы во имя мира и стабильности в регионе..