https://ria.ru/20220915/orden-1817058723.html

Путин вручил Мирзиееву орден Александра Невского

Путин вручил Мирзиееву орден Александра Невского - РИА Новости, 15.09.2022

Путин вручил Мирзиееву орден Александра Невского

Президент РФ Владимир Путин вручил президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву орден Александра Невского, присужденный ему за большие заслуги по укреплению дружбы... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T17:41

2022-09-15T17:41

2022-09-15T17:47

владимир путин

россия

узбекистан

шос

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в мире

саммит шос в самарканде

самарканд

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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вручил президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву орден Александра Невского, присужденный ему за большие заслуги по укреплению дружбы и сотрудничества между странами.Соответствующий указ глава российского государства подписал в июле этого года. В Ташкенте награждение Мирзиеева орденом РФ расценили как международное признание его инициатив. Церемония вручения высокой награды состоялась на полях саммита ШОС в Самарканде."Искренне рад вручить высокую государственную награду России, орден Александра Невского, президенту Республики Узбекистан Шавкату Миромоновичу Мирзиееву. Этим орденом награждаются лидеры зарубежных стран за большой вклад в укрепление дружеских связей с Россией, и Вы, уважаемый Шавкат Миромонович, как никто другой заслуживаете этой высокой российской народы", - сказал Путин.Он отметил, что давно знает президента Узбекистана как убеждённого сторонника развития самых тесных, по-настоящему дружеских партнерских отношений с Россией."Во многом благодаря Вашему личному вниманию российско-узбекистанские отношения успешно развиваются, причем по всем направлениям", - сказал Путин.Он также поблагодарил за теплый прием российской делегации. Российский президент также вспомнил надпись на одном из зданий исторической части Самарканда "Нет мира, кроме как в согласии, нет дружбы, кроме как в верности", и выразил уверенность, что, следуя этим принципам, отношения двух стран будут и впредь развиваться в духе дружбы во имя мира и стабильности в регионе..

https://ria.ru/20220915/deklaratsiya-1817054423.html

https://ria.ru/20220914/nagrazhdenie-1816850232.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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