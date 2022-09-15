ООН надеется, что Баку и Ереван будут соблюдать режим прекращения огня
Помощник генсека Янча: ООН приветствует прекращение огня между Баку и Ереваном
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Архивное фото
ООН, 15 сен – РИА Новости. ООН надеется, что Баку и Ереван будут соблюдать договоренность о прекращении огня, достигнутую в среду, заявил на заседании СБ ООН помощник генсека ООН Мирослав Янча.
"Вчера вечером было объявлено, что с 20:00 по местному времени достигнуто соглашение о прекращении огня. Мы приветствуем эту договоренность и надеемся, что прекращение огня будет соблюдаться", - сказал Янча.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.