https://ria.ru/20220915/oon-1816936217.html

Гутерреш предложил провести встречу с Лавровым на полях Генассамблеи ООН

Гутерреш предложил провести встречу с Лавровым на полях Генассамблеи ООН - РИА Новости, 15.09.2022

Гутерреш предложил провести встречу с Лавровым на полях Генассамблеи ООН

Российской делегации поступило предложение от генсека ООН Антониу Гутерреша провести встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в рамках недели... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T11:57

2022-09-15T11:57

2022-09-15T12:11

россия

генеральная ассамблея оон

оон

в мире

антониу гутерреш

сергей лавров

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российской делегации поступило предложение от генсека ООН Антониу Гутерреша провести встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Поступило предложение от генерального секретаря ООН провести встречу с российской делегацией", - сказала Захарова на брифинге МИД РФ.

https://ria.ru/20220915/lavrov-1816942141.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, генеральная ассамблея оон, оон, в мире, антониу гутерреш, сергей лавров, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)