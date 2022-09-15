https://ria.ru/20220915/oon-1816936217.html
Гутерреш предложил провести встречу с Лавровым на полях Генассамблеи ООН
Гутерреш предложил провести встречу с Лавровым на полях Генассамблеи ООН - РИА Новости, 15.09.2022
Гутерреш предложил провести встречу с Лавровым на полях Генассамблеи ООН
Российской делегации поступило предложение от генсека ООН Антониу Гутерреша провести встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в рамках недели... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T11:57
2022-09-15T11:57
2022-09-15T12:11
россия
генеральная ассамблея оон
оон
в мире
антониу гутерреш
сергей лавров
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российской делегации поступило предложение от генсека ООН Антониу Гутерреша провести встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Поступило предложение от генерального секретаря ООН провести встречу с российской делегацией", - сказала Захарова на брифинге МИД РФ.
https://ria.ru/20220915/lavrov-1816942141.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, генеральная ассамблея оон, оон, в мире, антониу гутерреш, сергей лавров, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, В мире, Антониу Гутерреш, Сергей Лавров, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
11:57 15.09.2022 (обновлено: 12:11 15.09.2022)
Гутерреш предложил провести встречу с Лавровым на полях Генассамблеи ООН
МИД: генсек ООН Гутерреш предложил провести встречу с Лавровым на полях Генассамблеи