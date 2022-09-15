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Минторг США расширил экспортные ограничения против России и Белоруссии - РИА Новости, 15.09.2022
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Минторг США расширил экспортные ограничения против России и Белоруссии
Минторг США расширил экспортные ограничения против России и Белоруссии - РИА Новости, 15.09.2022
Минторг США расширил экспортные ограничения против России и Белоруссии
Министерство торговли США расширило экспортные ограничения в отношении России и Белоруссии, говорится в обнародованном в четверг документе ведомства. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T20:00
2022-09-15T20:00
экономика
россия
белоруссия
министерство торговли сша
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Министерство торговли США расширило экспортные ограничения в отношении России и Белоруссии, говорится в обнародованном в четверг документе ведомства.Согласно этим данным, подобные меры применяются "в ответ на продолжающуюся агрессию РФ в отношении Украины". "Минторг расширяет действующие санкции против России и Белоруссии путем введения нового экспортного контроля", - следует из документа.При этом ранее министерство финансов США также ввело ограничения против РФ, включив в санкционный список свыше 40 физических и порядка 30 юридических российских лиц.
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экономика, россия, белоруссия, министерство торговли сша, министерство финансов сша
Экономика, Россия, Белоруссия, Министерство торговли США, Министерство финансов США
20:00 15.09.2022
 
Минторг США расширил экспортные ограничения против России и Белоруссии

Министерство торговли США расширило экспортные ограничения против России и Белоруссии

© POOL / Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии
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Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Министерство торговли США расширило экспортные ограничения в отношении России и Белоруссии, говорится в обнародованном в четверг документе ведомства.
Согласно этим данным, подобные меры применяются "в ответ на продолжающуюся агрессию РФ в отношении Украины". "Минторг расширяет действующие санкции против России и Белоруссии путем введения нового экспортного контроля", - следует из документа.
При этом ранее министерство финансов США также ввело ограничения против РФ, включив в санкционный список свыше 40 физических и порядка 30 юридических российских лиц.
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ЭкономикаРоссияБелоруссияМинистерство торговли СШАМинистерство финансов США
 
 
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