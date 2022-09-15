https://ria.ru/20220915/ogranicheniya-1817113007.html

Минторг США расширил экспортные ограничения против России и Белоруссии

Минторг США расширил экспортные ограничения против России и Белоруссии - РИА Новости, 15.09.2022

Минторг США расширил экспортные ограничения против России и Белоруссии

Министерство торговли США расширило экспортные ограничения в отношении России и Белоруссии, говорится в обнародованном в четверг документе ведомства. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T20:00

2022-09-15T20:00

2022-09-15T20:00

экономика

россия

белоруссия

министерство торговли сша

министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Министерство торговли США расширило экспортные ограничения в отношении России и Белоруссии, говорится в обнародованном в четверг документе ведомства.Согласно этим данным, подобные меры применяются "в ответ на продолжающуюся агрессию РФ в отношении Украины". "Минторг расширяет действующие санкции против России и Белоруссии путем введения нового экспортного контроля", - следует из документа.При этом ранее министерство финансов США также ввело ограничения против РФ, включив в санкционный список свыше 40 физических и порядка 30 юридических российских лиц.

https://ria.ru/20220915/roskosmos-1817108266.html

россия

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экономика, россия, белоруссия, министерство торговли сша, министерство финансов сша