https://ria.ru/20220915/obstrel-1817094841.html
При обстреле Кировского района Донецка ранен мужчина
При обстреле Кировского района Донецка ранен мужчина - РИА Новости, 15.09.2022
При обстреле Кировского района Донецка ранен мужчина
Мужчина ранен в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T18:47
2022-09-15T18:47
2022-09-15T18:47
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
кировский район
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Мужчина ранен в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) обстреляли Кировский район Донецка, по улице Абакумова ранен мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
кировский район
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в мире, донецкая народная республика, кировский район, донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Кировский район, Донецк (ДНР)
При обстреле Кировского района Донецка ранен мужчина
Штаб теробороны ДНР: при обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ ранен мужчина