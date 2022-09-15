https://ria.ru/20220915/obstrel-1817094841.html

При обстреле Кировского района Донецка ранен мужчина

При обстреле Кировского района Донецка ранен мужчина - РИА Новости, 15.09.2022

При обстреле Кировского района Донецка ранен мужчина

Мужчина ранен в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T18:47

2022-09-15T18:47

2022-09-15T18:47

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

кировский район

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Мужчина ранен в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) обстреляли Кировский район Донецка, по улице Абакумова ранен мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

кировский район

донецк (днр)

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в мире, донецкая народная республика, кировский район, донецк (днр)