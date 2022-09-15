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При обстреле Светлодарска погиб мирный житель - РИА Новости, 15.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220915/obstrel-1817019763.html
При обстреле Светлодарска погиб мирный житель
При обстреле Светлодарска погиб мирный житель - РИА Новости, 15.09.2022
При обстреле Светлодарска погиб мирный житель
Украинские войска обстреляли Светлодарск в ДНР, один человек погиб и еще трое пострадали, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T15:46
2022-09-15T15:52
специальная военная операция на украине
светлодарск
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Светлодарск в ДНР, один человек погиб и еще трое пострадали, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины) обстреляли Светлодарск, погиб один человек и еще три мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Светлодарск находится примерно в 100 километрах к северо-востоку от Донецка. Город был освобожден в мае.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
светлодарск
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светлодарск, в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Светлодарск, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
15:46 15.09.2022 (обновлено: 15:52 15.09.2022)
 
При обстреле Светлодарска погиб мирный житель

При обстреле Светлодарска со стороны ВСУ погиб мирный житель, трое пострадавших

© РИА Новости / Максим ЗахаровРазбитый ВСУ мост на подъезде к Углегорской ТЭС в Светлодарске
Разбитый ВСУ мост на подъезде к Углегорской ТЭС в Светлодарске - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Светлодарск в ДНР, один человек погиб и еще трое пострадали, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины) обстреляли Светлодарск, погиб один человек и еще три мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Светлодарск находится примерно в 100 километрах к северо-востоку от Донецка. Город был освобожден в мае.
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Специальная военная операция на УкраинеСветлодарскВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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