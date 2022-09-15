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При обстреле Светлодарска погиб мирный житель

При обстреле Светлодарска погиб мирный житель - РИА Новости, 15.09.2022

При обстреле Светлодарска погиб мирный житель

Украинские войска обстреляли Светлодарск в ДНР, один человек погиб и еще трое пострадали, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T15:46

2022-09-15T15:46

2022-09-15T15:52

специальная военная операция на украине

светлодарск

в мире

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Светлодарск в ДНР, один человек погиб и еще трое пострадали, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины) обстреляли Светлодарск, погиб один человек и еще три мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Светлодарск находится примерно в 100 километрах к северо-востоку от Донецка. Город был освобожден в мае.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

светлодарск

донецкая народная республика

украина

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светлодарск, в мире, донецкая народная республика, украина