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ВСУ обстреляли исправительную колонию в Донецке - РИА Новости, 15.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ВСУ обстреляли исправительную колонию в Донецке
ВСУ обстреляли исправительную колонию в Донецке - РИА Новости, 15.09.2022
ВСУ обстреляли исправительную колонию в Донецке
Украинские войска обстреляли исправительное учреждение в Донецке, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram-канале. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T14:58
2022-09-15T15:55
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 15 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли исправительное учреждение в Донецке, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram-канале.По информации представительства ДНР в СЦКК, в течение ночи и в первой половине дня украинские войска выпустили по Донецку около 50 снарядов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:58 15.09.2022 (обновлено: 15:55 15.09.2022)
 
ВСУ обстреляли исправительную колонию в Донецке

Штаб теробороны ДНР сообщил об обстреле исправительной колонии в Донецке со стороны ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли исправительное учреждение в Донецке, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram-канале.
"Сегодня около 9 часов утра Донецкая исправительная колония Государственной службы исполнения наказаний Минюста ДНР подверглась очередному артобстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. Пострадавших среди осужденных и личного состава нет", — говорится в публикации.
По информации представительства ДНР в СЦКК, в течение ночи и в первой половине дня украинские войска выпустили по Донецку около 50 снарядов.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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