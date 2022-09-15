14:58 15.09.2022 (обновлено: 15:55 15.09.2022)
ВСУ обстреляли исправительную колонию в Донецке
Штаб теробороны ДНР сообщил об обстреле исправительной колонии в Донецке со стороны ВСУ
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли исправительное учреждение в Донецке, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram-канале.
"Сегодня около 9 часов утра Донецкая исправительная колония Государственной службы исполнения наказаний Минюста ДНР подверглась очередному артобстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. Пострадавших среди осужденных и личного состава нет", — говорится в публикации.
По информации представительства ДНР в СЦКК, в течение ночи и в первой половине дня украинские войска выпустили по Донецку около 50 снарядов.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.