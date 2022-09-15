https://ria.ru/20220915/obstrel-1817003976.html

ВСУ обстреляли исправительную колонию в Донецке

ВСУ обстреляли исправительную колонию в Донецке - РИА Новости, 15.09.2022

ВСУ обстреляли исправительную колонию в Донецке

Украинские войска обстреляли исправительное учреждение в Донецке, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram-канале. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T14:58

2022-09-15T14:58

2022-09-15T15:55

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801790488_0:55:3170:1838_1920x0_80_0_0_1cc4eb5168f21979237c36e56ae70f93.jpg

ДОНЕЦК, 15 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли исправительное учреждение в Донецке, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram-канале.По информации представительства ДНР в СЦКК, в течение ночи и в первой половине дня украинские войска выпустили по Донецку около 50 снарядов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220820/elenovka-1810936603.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр