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В ЛНР начали судить сотрудника ОБСЕ, обвиняемого в госизмене - РИА Новости, 15.09.2022
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В ЛНР начали судить сотрудника ОБСЕ, обвиняемого в госизмене
В ЛНР начали судить сотрудника ОБСЕ, обвиняемого в госизмене - РИА Новости, 15.09.2022
В ЛНР начали судить сотрудника ОБСЕ, обвиняемого в госизмене
Верховный суд ЛНР начал рассматривать дело в отношении сотрудника ОБСЕ, задержанного по подозрению в госизмене, сообщило министерство госбезопасности... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T13:24
2022-09-15T13:24
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
обсе
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 15 сен - РИА Новости. Верховный суд ЛНР начал рассматривать дело в отношении сотрудника ОБСЕ, задержанного по подозрению в госизмене, сообщило министерство госбезопасности республики."Верховным судом Луганской Народной Республики начато рассмотрение уголовного дела в отношении жителя ЛНР из числа персонала Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), который в апреле текущего года был задержан МГБ ЛНР по подозрению в совершении государственной измены", - говорится в сообщении на сайте министерства.В сообщении отмечается, что следствие установило, что Шабанов Дмитрий Павлович, занимавший должность ассистента безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии, "передавал сведения закрытого характера в военной сфере представителям иностранных спецслужб, действуя в ущерб безопасности ЛНР".
https://ria.ru/20220809/obse-1808378933.html
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в мире, луганская народная республика, обсе, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, ОБСЕ, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:24 15.09.2022
 
В ЛНР начали судить сотрудника ОБСЕ, обвиняемого в госизмене

В ЛНР начался судебный процесс по делу сотрудника ОБСЕ Шабанова, обвиняемого в госизмене

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкАвтомобили ОБСЕ на территории ЛНР
Автомобили ОБСЕ на территории ЛНР - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Автомобили ОБСЕ на территории ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 сен - РИА Новости. Верховный суд ЛНР начал рассматривать дело в отношении сотрудника ОБСЕ, задержанного по подозрению в госизмене, сообщило министерство госбезопасности республики.
"Верховным судом Луганской Народной Республики начато рассмотрение уголовного дела в отношении жителя ЛНР из числа персонала Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), который в апреле текущего года был задержан МГБ ЛНР по подозрению в совершении государственной измены", - говорится в сообщении на сайте министерства.
В сообщении отмечается, что следствие установило, что Шабанов Дмитрий Павлович, занимавший должность ассистента безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии, "передавал сведения закрытого характера в военной сфере представителям иностранных спецслужб, действуя в ущерб безопасности ЛНР".

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