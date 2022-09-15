https://ria.ru/20220915/obse-1816969786.html

В ЛНР начали судить сотрудника ОБСЕ, обвиняемого в госизмене

В ЛНР начали судить сотрудника ОБСЕ, обвиняемого в госизмене - РИА Новости, 15.09.2022

В ЛНР начали судить сотрудника ОБСЕ, обвиняемого в госизмене

Верховный суд ЛНР начал рассматривать дело в отношении сотрудника ОБСЕ, задержанного по подозрению в госизмене, сообщило министерство госбезопасности... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T13:24

2022-09-15T13:24

2022-09-15T13:24

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

обсе

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800002954_0:226:2696:1743_1920x0_80_0_0_05c96e3f0954a498dba0792cb8ea3d72.jpg

ЛУГАНСК, 15 сен - РИА Новости. Верховный суд ЛНР начал рассматривать дело в отношении сотрудника ОБСЕ, задержанного по подозрению в госизмене, сообщило министерство госбезопасности республики."Верховным судом Луганской Народной Республики начато рассмотрение уголовного дела в отношении жителя ЛНР из числа персонала Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), который в апреле текущего года был задержан МГБ ЛНР по подозрению в совершении государственной измены", - говорится в сообщении на сайте министерства.В сообщении отмечается, что следствие установило, что Шабанов Дмитрий Павлович, занимавший должность ассистента безопасности Стахановской передовой патрульной базы миссии, "передавал сведения закрытого характера в военной сфере представителям иностранных спецслужб, действуя в ущерб безопасности ЛНР".

https://ria.ru/20220809/obse-1808378933.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, обсе, ситуация в днр и лнр