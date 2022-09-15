https://ria.ru/20220915/navodnenie-1816972180.html
Россия окажет Пакистану помощь в борьбе с наводнением, заявил МИД
Россия окажет Пакистану помощь в борьбе с наводнением, заявил МИД - РИА Новости, 15.09.2022
Россия окажет Пакистану помощь в борьбе с наводнением, заявил МИД
Москва в ближайшее время окажет Исламабаду гуманитарное содействие для преодоления последствий масштабного наводнения, российская сторона выражает народу... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T13:29
2022-09-15T13:29
2022-09-15T13:29
в мире
мария захарова
пакистан
россия
наводнение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797332449_0:0:3270:1840_1920x0_80_0_0_cc25fdee9ecf15116e18bc18fa926166.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Москва в ближайшее время окажет Исламабаду гуманитарное содействие для преодоления последствий масштабного наводнения, российская сторона выражает народу Пакистана искренние соболезнования, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."На эту страну обрушились беспрецедентные по разрушительности сезонные дожди. С июня в результате этого стихийного бедствия погибло около 1,5 тысячи человек, десятки тысяч остались без крова. Мы выражаем искренние соболезнования в связи с большими человеческими жертвами, разделяем боль и скорбь пакистанского народа", - сказала Захарова."В ближайшее время окажем Пакистану гуманитарное содействие в преодолении последствий затронувшего страну стихийного бедствия", - подчеркнула она в ходе брифинга.В конце августа власти Пакистана объявили в стране чрезвычайное положение и призвали другие страны и международные организации оказать всю возможную помощь. По данным управления, за последние 30 лет в Пакистане в среднем выпадало 134 миллиметра осадков, а в этом году в стране выпало 388,7 миллиметра осадков, что почти в два раза превосходит средние значения.
https://ria.ru/20220904/uscherb-1814327092.html
https://ria.ru/20220830/pakistan-1813264026.html
пакистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797332449_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_dab89c47335b06f59609d70702d14c5b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мария захарова, пакистан, россия, наводнение
В мире, Мария Захарова, Пакистан, Россия, Наводнение
Россия окажет Пакистану помощь в борьбе с наводнением, заявил МИД
Захарова: Москва окажет помощь Исламабаду для преодоления последствий наводнения
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Москва в ближайшее время окажет Исламабаду гуманитарное содействие для преодоления последствий масштабного наводнения, российская сторона выражает народу Пакистана искренние соболезнования, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На эту страну обрушились беспрецедентные по разрушительности сезонные дожди. С июня в результате этого стихийного бедствия погибло около 1,5 тысячи человек, десятки тысяч остались без крова. Мы выражаем искренние соболезнования в связи с большими человеческими жертвами, разделяем боль и скорбь пакистанского народа", - сказала Захарова.
"В ближайшее время окажем Пакистану гуманитарное содействие в преодолении последствий затронувшего страну стихийного бедствия", - подчеркнула она в ходе брифинга.
В конце августа власти Пакистана объявили в стране чрезвычайное положение и призвали другие страны и международные организации оказать всю возможную помощь. По данным управления, за последние 30 лет в Пакистане в среднем выпадало 134 миллиметра осадков, а в этом году в стране выпало 388,7 миллиметра осадков, что почти в два раза превосходит средние значения.