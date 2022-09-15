https://ria.ru/20220915/navodnenie-1816972180.html

Россия окажет Пакистану помощь в борьбе с наводнением, заявил МИД

Россия окажет Пакистану помощь в борьбе с наводнением, заявил МИД - РИА Новости, 15.09.2022

Россия окажет Пакистану помощь в борьбе с наводнением, заявил МИД

Москва в ближайшее время окажет Исламабаду гуманитарное содействие для преодоления последствий масштабного наводнения, российская сторона выражает народу... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T13:29

2022-09-15T13:29

2022-09-15T13:29

в мире

мария захарова

пакистан

россия

наводнение

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Москва в ближайшее время окажет Исламабаду гуманитарное содействие для преодоления последствий масштабного наводнения, российская сторона выражает народу Пакистана искренние соболезнования, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."На эту страну обрушились беспрецедентные по разрушительности сезонные дожди. С июня в результате этого стихийного бедствия погибло около 1,5 тысячи человек, десятки тысяч остались без крова. Мы выражаем искренние соболезнования в связи с большими человеческими жертвами, разделяем боль и скорбь пакистанского народа", - сказала Захарова."В ближайшее время окажем Пакистану гуманитарное содействие в преодолении последствий затронувшего страну стихийного бедствия", - подчеркнула она в ходе брифинга.В конце августа власти Пакистана объявили в стране чрезвычайное положение и призвали другие страны и международные организации оказать всю возможную помощь. По данным управления, за последние 30 лет в Пакистане в среднем выпадало 134 миллиметра осадков, а в этом году в стране выпало 388,7 миллиметра осадков, что почти в два раза превосходит средние значения.

https://ria.ru/20220904/uscherb-1814327092.html

https://ria.ru/20220830/pakistan-1813264026.html

пакистан

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в мире, мария захарова, пакистан, россия, наводнение