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Россия окажет Пакистану помощь в борьбе с наводнением, заявил МИД - РИА Новости, 15.09.2022
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Россия окажет Пакистану помощь в борьбе с наводнением, заявил МИД
Россия окажет Пакистану помощь в борьбе с наводнением, заявил МИД - РИА Новости, 15.09.2022
Россия окажет Пакистану помощь в борьбе с наводнением, заявил МИД
Москва в ближайшее время окажет Исламабаду гуманитарное содействие для преодоления последствий масштабного наводнения, российская сторона выражает народу... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T13:29
2022-09-15T13:29
в мире
мария захарова
пакистан
россия
наводнение
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Москва в ближайшее время окажет Исламабаду гуманитарное содействие для преодоления последствий масштабного наводнения, российская сторона выражает народу Пакистана искренние соболезнования, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."На эту страну обрушились беспрецедентные по разрушительности сезонные дожди. С июня в результате этого стихийного бедствия погибло около 1,5 тысячи человек, десятки тысяч остались без крова. Мы выражаем искренние соболезнования в связи с большими человеческими жертвами, разделяем боль и скорбь пакистанского народа", - сказала Захарова."В ближайшее время окажем Пакистану гуманитарное содействие в преодолении последствий затронувшего страну стихийного бедствия", - подчеркнула она в ходе брифинга.В конце августа власти Пакистана объявили в стране чрезвычайное положение и призвали другие страны и международные организации оказать всю возможную помощь. По данным управления, за последние 30 лет в Пакистане в среднем выпадало 134 миллиметра осадков, а в этом году в стране выпало 388,7 миллиметра осадков, что почти в два раза превосходит средние значения.
https://ria.ru/20220904/uscherb-1814327092.html
https://ria.ru/20220830/pakistan-1813264026.html
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в мире, мария захарова, пакистан, россия, наводнение
В мире, Мария Захарова, Пакистан, Россия, Наводнение
13:29 15.09.2022
 
Россия окажет Пакистану помощь в борьбе с наводнением, заявил МИД

Захарова: Москва окажет помощь Исламабаду для преодоления последствий наводнения

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Москва в ближайшее время окажет Исламабаду гуманитарное содействие для преодоления последствий масштабного наводнения, российская сторона выражает народу Пакистана искренние соболезнования, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На эту страну обрушились беспрецедентные по разрушительности сезонные дожди. С июня в результате этого стихийного бедствия погибло около 1,5 тысячи человек, десятки тысяч остались без крова. Мы выражаем искренние соболезнования в связи с большими человеческими жертвами, разделяем боль и скорбь пакистанского народа", - сказала Захарова.
"В ближайшее время окажем Пакистану гуманитарное содействие в преодолении последствий затронувшего страну стихийного бедствия", - подчеркнула она в ходе брифинга.
В конце августа власти Пакистана объявили в стране чрезвычайное положение и призвали другие страны и международные организации оказать всю возможную помощь. По данным управления, за последние 30 лет в Пакистане в среднем выпадало 134 миллиметра осадков, а в этом году в стране выпало 388,7 миллиметра осадков, что почти в два раза превосходит средние значения.

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