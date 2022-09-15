04:07 15.09.2022 (обновлено: 11:54 15.09.2022)
Немцы резко раскритиковали фон дер Ляйен за слова о "наказании" России
Читатели Der Spiegel раскритиковали главу ЕК фон дер Ляйен за требование наказать Россию
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Читатели немецкого издания Der Spiegel обрушились с критикой на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после ее высказываний о "мерах наказания России". Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.
Чиновница выступила перед депутатами Европарламента с призывами сохранять антироссийские санкции, добавив, что нынешние рестрикции — "самые строгие, какие видел когда-либо в своей истории весь мир". "Европа победит", — заверила фон дер Ляйен.
"Европа потеряет многое, в то время как США будут в прибыли. Кроме них, есть еще пара бенефициаров", — выразил уверенность Alberich.
"Подобные высказывания напоминают социалистические духоподъемные лозунги из прошлых времен. И имеют те же цели! Девяносто восемь процентов населения лишились благосостояния, чтобы это глобалистское политбюро настояло на своем и продолжало, как злобный идиот, плести свои ядовитые геополитические интриги", — высказал мнение ElkePohn.
"Пока победой Европы не пахнет. Стоит только посмотреть на инфляцию и подумать, что нас ожидает зимой. Уже появились те, кто больше не хочет играть в эти игры. Возможно, что фон дер Ляйен живет в параллельном мире. Там, может быть, все выглядит по-другому", — подчеркнул Fritz-hw2SWMB7R.
"Эта ваша Урсула страдает полной потерей связи с реальностью. А с ней и весь ее шлепнутый ЕС!!! ЕС надо было позаботиться раньше о дипломатическом решении. А теперь они врут, представляя Россию единственной виновницей", — резюмировала Sandra – WLZT.
Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти перевели оплату за газ недружественным странам на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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