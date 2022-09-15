https://ria.ru/20220915/moskva-1817077301.html
Москва потратит на поддержку некоммерческих проектов миллиард рублей
Москва потратит на поддержку некоммерческих проектов миллиард рублей - РИА Новости, 15.09.2022
Москва потратит на поддержку некоммерческих проектов миллиард рублей
Правительство Москвы в 2022 году потратит на гранты и поддержку некоммерческих проектов 1 миллиард рублей, сообщила журналистам заместитель председателя... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T18:15
2022-09-15T18:15
2022-09-15T18:26
москва
россия
сергей собянин
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Правительство Москвы в 2022 году потратит на гранты и поддержку некоммерческих проектов 1 миллиард рублей, сообщила журналистам заместитель председателя комитета общественных связей и молодежной политики города Мария Головченко."Могу сказать, что в этом году действительно на поддержку некоммерческого сектора столицы Сергей Семенович Собянин выделил еще дополнительные средства именно на проекты. Вот мы поддерживаем проекты грантовой поддержкой, это выделяются гранты именно на проекты... Я могу сказать, что Москва тратит на это - на гранты и на поддержку именно проектов 1 миллиард рублей", - заявила Головченко на пресс-конференции.Она добавила, что Москва будет и дальше оказывать помощь в этом направлении.
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москва, россия, сергей собянин
Москва, Россия, Сергей Собянин
18:15 15.09.2022 (обновлено: 18:26 15.09.2022)
Москва потратит на поддержку некоммерческих проектов миллиард рублей
Москва в 2022 году потратит на поддержку некоммерческих проектов миллиард рублей
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Правительство Москвы в 2022 году потратит на гранты и поддержку некоммерческих проектов 1 миллиард рублей, сообщила журналистам заместитель председателя комитета общественных связей и молодежной политики города Мария Головченко.
"Могу сказать, что в этом году действительно на поддержку некоммерческого сектора столицы Сергей Семенович Собянин выделил еще дополнительные средства именно на проекты. Вот мы поддерживаем проекты грантовой поддержкой, это выделяются гранты именно на проекты... Я могу сказать, что Москва тратит на это - на гранты и на поддержку именно проектов 1 миллиард рублей", - заявила Головченко на пресс-конференции.
Она добавила, что Москва будет и дальше оказывать помощь в этом направлении.