https://ria.ru/20220915/moskva-1817077301.html

Москва потратит на поддержку некоммерческих проектов миллиард рублей

Москва потратит на поддержку некоммерческих проектов миллиард рублей - РИА Новости, 15.09.2022

Москва потратит на поддержку некоммерческих проектов миллиард рублей

Правительство Москвы в 2022 году потратит на гранты и поддержку некоммерческих проектов 1 миллиард рублей, сообщила журналистам заместитель председателя... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T18:15

2022-09-15T18:15

2022-09-15T18:26

москва

россия

сергей собянин

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Правительство Москвы в 2022 году потратит на гранты и поддержку некоммерческих проектов 1 миллиард рублей, сообщила журналистам заместитель председателя комитета общественных связей и молодежной политики города Мария Головченко."Могу сказать, что в этом году действительно на поддержку некоммерческого сектора столицы Сергей Семенович Собянин выделил еще дополнительные средства именно на проекты. Вот мы поддерживаем проекты грантовой поддержкой, это выделяются гранты именно на проекты... Я могу сказать, что Москва тратит на это - на гранты и на поддержку именно проектов 1 миллиард рублей", - заявила Головченко на пресс-конференции.Она добавила, что Москва будет и дальше оказывать помощь в этом направлении.

https://ria.ru/20220915/rospotrebnadzor-1817040581.html

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москва, россия, сергей собянин