03:15 15.09.2022 (обновлено: 03:16 15.09.2022)
Москалькова призвала международное сообщество снять все незаконные санкции
Омбудсмен Москалькова призвала международное сообщество снять все незаконные санкции
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своём видеобращении к участникам 51-й сессии Совета по правам человека ООН в рамках интерактивной дискуссии со Специальным докладчиком ООН призвала международное сообщество снять все ограничения, незаконно установленные санкциями.
"Обратилась с видеообращением к участникам 51-й сессии Совета по правам человека ООН в рамках интерактивной дискуссии со Специальным докладчиком ООН по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека. Призвала международное сообщество... снять все ограничения, незаконно установленные санкциями", - написала Москалькова в своём Telegram-канале.
Омбудсмен призвала следовать принятой 31 марта 2022 года Резолюции Совета по правам человека ООН о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека.
"В своем обращении подчеркнула, что цели санкционной политики имеют ярко выраженную антигуманную направленность, а коллективная ответственность населения государств без их вины нарушает их права и грубо противоречит гуманитарному международному праву", - подчеркнула Москалькова.