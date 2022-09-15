https://ria.ru/20220915/moskalkova-1816876390.html

Москалькова призвала международное сообщество снять все незаконные санкции

Москалькова призвала международное сообщество снять все незаконные санкции - РИА Новости, 15.09.2022

Москалькова призвала международное сообщество снять все незаконные санкции

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своём видеобращении к участникам 51-й сессии Совета по правам человека ООН в рамках интерактивной... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T03:15

2022-09-15T03:15

2022-09-15T03:16

татьяна москалькова

россия

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728286102_0:1:3077:1732_1920x0_80_0_0_791d5a4a4ed61d3819f0774ffc62faaa.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своём видеобращении к участникам 51-й сессии Совета по правам человека ООН в рамках интерактивной дискуссии со Специальным докладчиком ООН призвала международное сообщество снять все ограничения, незаконно установленные санкциями.Омбудсмен призвала следовать принятой 31 марта 2022 года Резолюции Совета по правам человека ООН о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека."В своем обращении подчеркнула, что цели санкционной политики имеют ярко выраженную антигуманную направленность, а коллективная ответственность населения государств без их вины нарушает их права и грубо противоречит гуманитарному международному праву", - подчеркнула Москалькова.

https://ria.ru/20220914/oskorbleniya-1816625575.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

татьяна москалькова, россия, оон, в мире