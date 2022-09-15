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Москалькова призвала международное сообщество снять все незаконные санкции - РИА Новости, 15.09.2022
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Москалькова призвала международное сообщество снять все незаконные санкции
Москалькова призвала международное сообщество снять все незаконные санкции - РИА Новости, 15.09.2022
Москалькова призвала международное сообщество снять все незаконные санкции
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своём видеобращении к участникам 51-й сессии Совета по правам человека ООН в рамках интерактивной... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T03:15
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татьяна москалькова
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своём видеобращении к участникам 51-й сессии Совета по правам человека ООН в рамках интерактивной дискуссии со Специальным докладчиком ООН призвала международное сообщество снять все ограничения, незаконно установленные санкциями.Омбудсмен призвала следовать принятой 31 марта 2022 года Резолюции Совета по правам человека ООН о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека."В своем обращении подчеркнула, что цели санкционной политики имеют ярко выраженную антигуманную направленность, а коллективная ответственность населения государств без их вины нарушает их права и грубо противоречит гуманитарному международному праву", - подчеркнула Москалькова.
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татьяна москалькова, россия, оон, в мире
Татьяна Москалькова, Россия, ООН, В мире
03:15 15.09.2022 (обновлено: 03:16 15.09.2022)
 
Москалькова призвала международное сообщество снять все незаконные санкции

Омбудсмен Москалькова призвала международное сообщество снять все незаконные санкции

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своём видеобращении к участникам 51-й сессии Совета по правам человека ООН в рамках интерактивной дискуссии со Специальным докладчиком ООН призвала международное сообщество снять все ограничения, незаконно установленные санкциями.
"Обратилась с видеообращением к участникам 51-й сессии Совета по правам человека ООН в рамках интерактивной дискуссии со Специальным докладчиком ООН по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека. Призвала международное сообщество... снять все ограничения, незаконно установленные санкциями", - написала Москалькова в своём Telegram-канале.
Омбудсмен призвала следовать принятой 31 марта 2022 года Резолюции Совета по правам человека ООН о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека.
"В своем обращении подчеркнула, что цели санкционной политики имеют ярко выраженную антигуманную направленность, а коллективная ответственность населения государств без их вины нарушает их права и грубо противоречит гуманитарному международному праву", - подчеркнула Москалькова.

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