Рейтинг@Mail.ru
Вице-спикер парламента Молдавии потребовал прекратить давление на оппозицию - РИА Новости, 15.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220915/moldaviya-1816992670.html
Вице-спикер парламента Молдавии потребовал прекратить давление на оппозицию
Вице-спикер парламента Молдавии потребовал прекратить давление на оппозицию - РИА Новости, 15.09.2022
Вице-спикер парламента Молдавии потребовал прекратить давление на оппозицию
Оппозиционный Блок коммунистов и социалистов Молдавии требует от правящей партии прекратить оказывать давление на членов оппозиции, заявил вице-спикер... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T14:27
2022-09-15T15:02
в мире
наталья гаврилица
молдавия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814104875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dd2c3c88911ce25b7274552245e4037e.jpg
КИШИНЕВ, 15 сен - РИА Новости. Оппозиционный Блок коммунистов и социалистов Молдавии требует от правящей партии прекратить оказывать давление на членов оппозиции, заявил вице-спикер парламента, исполнительный секретарь Соцпартии Влад Батрынча.Республиканский совет оппозиционной Партии социалистов Молдавии 28 июля поручил депутатам парламентской фракции инициировать вотум недоверия правительству Натальи Гаврилицы. Депутаты планировали выдвинуть эту инициативу на первом пленарном заседании парламента. При этом у оппозиции не хватает нужных голосов, поскольку правящая партия занимает 63 места в парламенте из 101."Мы рекомендуем радикально изменить отношение к оппозиции, отказаться от низких атак и попыток заблокировать оппозиционные политические партии, потому что от правительства до оппозиции всего шаг. Иначе ситуация ухудшится еще сильнее и последствия будут куда серьезнее", - заявил Батрынча на заседании парламента.По его словам, страной управляет слабое правительство, которое не смогло подготовить кризисный план. Вице-спикер парламента отметил, что в республике забыли о планах создать широкий консенсус из разных политических партий для решения сложных проблем. Он добавил, что реформы в различных областях - юстиции, образования, экономики - проводятся без консультаций с экспертами, в том числе от оппозиции, а потому приносят больше вреда, чем пользы.Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране, указывают на рекордную за последние двадцать лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание провести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
https://ria.ru/20220915/moldaviya-1816978561.html
https://ria.ru/20220914/moldaviya-1816699413.html
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814104875_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6d60188a6531fbed602850fb213b7b5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, наталья гаврилица, молдавия, россия
В мире, Наталья Гаврилица, Молдавия, Россия
14:27 15.09.2022 (обновлено: 15:02 15.09.2022)
 
Вице-спикер парламента Молдавии потребовал прекратить давление на оппозицию

Вице-спикер парламента Молдавии Батрынча потребовал прекратить давление на оппозицию

© Sputnik / Дмитрий Осматеско / Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов и протестующие перед зданием администрации президента Молдавии в Кишиневе
Сотрудники правоохранительных органов и протестующие перед зданием администрации президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Сотрудники правоохранительных органов и протестующие перед зданием администрации президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 15 сен - РИА Новости. Оппозиционный Блок коммунистов и социалистов Молдавии требует от правящей партии прекратить оказывать давление на членов оппозиции, заявил вице-спикер парламента, исполнительный секретарь Соцпартии Влад Батрынча.
Республиканский совет оппозиционной Партии социалистов Молдавии 28 июля поручил депутатам парламентской фракции инициировать вотум недоверия правительству Натальи Гаврилицы. Депутаты планировали выдвинуть эту инициативу на первом пленарном заседании парламента. При этом у оппозиции не хватает нужных голосов, поскольку правящая партия занимает 63 места в парламенте из 101.
"Мы рекомендуем радикально изменить отношение к оппозиции, отказаться от низких атак и попыток заблокировать оппозиционные политические партии, потому что от правительства до оппозиции всего шаг. Иначе ситуация ухудшится еще сильнее и последствия будут куда серьезнее", - заявил Батрынча на заседании парламента.
По его словам, страной управляет слабое правительство, которое не смогло подготовить кризисный план. Вице-спикер парламента отметил, что в республике забыли о планах создать широкий консенсус из разных политических партий для решения сложных проблем. Он добавил, что реформы в различных областях - юстиции, образования, экономики - проводятся без консультаций с экспертами, в том числе от оппозиции, а потому приносят больше вреда, чем пользы.
Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране, указывают на рекордную за последние двадцать лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание провести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

Читайте также:

 
В миреНаталья ГаврилицаМолдавияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала