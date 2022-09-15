https://ria.ru/20220915/moldaviya-1816992670.html

Вице-спикер парламента Молдавии потребовал прекратить давление на оппозицию

Вице-спикер парламента Молдавии потребовал прекратить давление на оппозицию - РИА Новости, 15.09.2022

Вице-спикер парламента Молдавии потребовал прекратить давление на оппозицию

Оппозиционный Блок коммунистов и социалистов Молдавии требует от правящей партии прекратить оказывать давление на членов оппозиции, заявил вице-спикер... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T14:27

2022-09-15T14:27

2022-09-15T15:02

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КИШИНЕВ, 15 сен - РИА Новости. Оппозиционный Блок коммунистов и социалистов Молдавии требует от правящей партии прекратить оказывать давление на членов оппозиции, заявил вице-спикер парламента, исполнительный секретарь Соцпартии Влад Батрынча.Республиканский совет оппозиционной Партии социалистов Молдавии 28 июля поручил депутатам парламентской фракции инициировать вотум недоверия правительству Натальи Гаврилицы. Депутаты планировали выдвинуть эту инициативу на первом пленарном заседании парламента. При этом у оппозиции не хватает нужных голосов, поскольку правящая партия занимает 63 места в парламенте из 101."Мы рекомендуем радикально изменить отношение к оппозиции, отказаться от низких атак и попыток заблокировать оппозиционные политические партии, потому что от правительства до оппозиции всего шаг. Иначе ситуация ухудшится еще сильнее и последствия будут куда серьезнее", - заявил Батрынча на заседании парламента.По его словам, страной управляет слабое правительство, которое не смогло подготовить кризисный план. Вице-спикер парламента отметил, что в республике забыли о планах создать широкий консенсус из разных политических партий для решения сложных проблем. Он добавил, что реформы в различных областях - юстиции, образования, экономики - проводятся без консультаций с экспертами, в том числе от оппозиции, а потому приносят больше вреда, чем пользы.Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране, указывают на рекордную за последние двадцать лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание провести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20220915/moldaviya-1816978561.html

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в мире, наталья гаврилица, молдавия, россия