https://ria.ru/20220915/moldaviya-1816978561.html

Партия "Шор" намерена бойкотировать заседания парламента Молдавии

Партия "Шор" намерена бойкотировать заседания парламента Молдавии - РИА Новости, 15.09.2022

Партия "Шор" намерена бойкотировать заседания парламента Молдавии

Парламентская фракция оппозиционной в Молдавии партии "Шор" в знак протеста против политического преследования намерена бойкотировать заседания законодательного РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T13:43

2022-09-15T13:43

2022-09-15T13:44

в мире

илан шор

игорь гросу

марина таубер

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кишинев

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КИШИНЕВ, 15 сен – РИА Новости. Парламентская фракция оппозиционной в Молдавии партии "Шор" в знак протеста против политического преследования намерена бойкотировать заседания законодательного собрания, сообщил лидер политсилы Илан Шор.В четверг стартовала осенняя сессия молдавского парламента, спикер законодательного собрания Игорь Гросу созвал депутатов на заседание."В условиях, в которых парламентская оппозиция подвергается преследованиям, унижениям и лишению любых прав, наши коллеги несправедливо содержатся под арестом, а в важнейших институтах государства совершаются серьезные беззакония, парламентская фракция партии "Шор" в знак протеста бойкотирует сегодняшнее заседание парламента. Бойкот будет продолжаться до тех пор, пока в стране больше не будет политзаключенных", - написал лидер партии в соцсетях.Шор выразил мнение, что парламент, "как высший представительный орган народа, не выражает волю граждан". "Мы будем требовать отставки действующей власти и проведения досрочных парламентских и президентских выборов", - добавил политик.В конце июля Антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил вице-председателя политформирования Марину Таубер депутатского иммунитета, а 23 июля ее поместили под арест на 30 суток, меру пресечения продлевали несколько раз. Четырнадцатого сентября политика перевели под домашний арест. Под арестом также находятся еще несколько членов политформирования.Руководство партии расценило действия властей как политическое преследование оппозиции. Кроме представителей партии "Шор", возбуждены уголовные дела и в отношении членов Партии социалистов, под домашним арестом находится экс-президент страны Игорь Додон.Партия "Шор" стала единственной политической силой, которая официально поддержала антиправительственные протесты Блока коммунистов и социалистов. В июне партия собрала на главной площади Кишинева более 40 тысяч манифестантов, которые выразили недовольство действующей властью. Шор, покинувший страну в 2019 году после коррупционного скандала, призвал своих сторонников продолжать протесты до отставки руководства страны.

https://ria.ru/20220909/shor-1815761787.html

https://ria.ru/20220914/moldaviya-1816722154.html

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в мире, илан шор, игорь гросу, марина таубер, молдавия, кишинев