https://ria.ru/20220915/minoborony-1816977304.html

Российские силы уничтожили 30 украинских снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха"

Российские силы уничтожили 30 украинских снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" - РИА Новости, 15.09.2022

Российские силы уничтожили 30 украинских снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха"

Российские комплексы ПВО за сутки сбили 12 украинских беспилотников и 30 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T13:40

2022-09-15T13:40

2022-09-15T16:50

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за сутки сбили 12 украинских беспилотников и 30 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов: Снигиревка и Терновые Поды Николаевской области, Землянки, Каменка, Новопетриковка, Кирилловка, Николаевка, Старомлиновка Донецкой Народной Республики, Максима Горького, Пятихатки и Чкалово Херсонской области, а также Смелое в Запорожской области", - говорится в сообщении.Кроме того, российской ПВО были уничтожены уничтожены две ракеты "Точка-У" в ЛНР и Донецке а также 30 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и Ольха в районах Каховской ГЭС, Херсона и Трудового (Запорожской области).

https://ria.ru/20220915/ukraina-1816973295.html

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запорожская область

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Екатерина Зайцева

министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, херсонская область , запорожская область