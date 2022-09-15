https://ria.ru/20220915/minoborony-1816977304.html
Российские силы уничтожили 30 украинских снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха"
Российские силы уничтожили 30 украинских снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" - РИА Новости, 15.09.2022
Российские силы уничтожили 30 украинских снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха"
Российские комплексы ПВО за сутки сбили 12 украинских беспилотников и 30 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T13:40
2022-09-15T13:40
2022-09-15T16:50
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
херсонская область
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786385903_0:0:3204:1802_1920x0_80_0_0_e5f63b9488cc24c224be5822fe71e9c6.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за сутки сбили 12 украинских беспилотников и 30 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов: Снигиревка и Терновые Поды Николаевской области, Землянки, Каменка, Новопетриковка, Кирилловка, Николаевка, Старомлиновка Донецкой Народной Республики, Максима Горького, Пятихатки и Чкалово Херсонской области, а также Смелое в Запорожской области", - говорится в сообщении.Кроме того, российской ПВО были уничтожены уничтожены две ракеты "Точка-У" в ЛНР и Донецке а также 30 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и Ольха в районах Каховской ГЭС, Херсона и Трудового (Запорожской области).
https://ria.ru/20220915/ukraina-1816973295.html
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786385903_320:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_5968d9f42354502997f705f369590bd0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, херсонская область , запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Херсонская область , Запорожская область
13:40 15.09.2022 (обновлено: 16:50 15.09.2022)
Российские силы уничтожили 30 украинских снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха"
Российские силы ПВО за сутки сбили 12 украинских беспилотников и 30 снарядов РСЗО HIMARS