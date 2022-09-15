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Российские силы уничтожили 30 украинских снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" - РИА Новости, 15.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220915/minoborony-1816977304.html
Российские силы уничтожили 30 украинских снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха"
Российские силы уничтожили 30 украинских снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" - РИА Новости, 15.09.2022
Российские силы уничтожили 30 украинских снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха"
Российские комплексы ПВО за сутки сбили 12 украинских беспилотников и 30 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T13:40
2022-09-15T16:50
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
херсонская область
запорожская область
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за сутки сбили 12 украинских беспилотников и 30 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов: Снигиревка и Терновые Поды Николаевской области, Землянки, Каменка, Новопетриковка, Кирилловка, Николаевка, Старомлиновка Донецкой Народной Республики, Максима Горького, Пятихатки и Чкалово Херсонской области, а также Смелое в Запорожской области", - говорится в сообщении.Кроме того, российской ПВО были уничтожены уничтожены две ракеты "Точка-У" в ЛНР и Донецке а также 30 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и Ольха в районах Каховской ГЭС, Херсона и Трудового (Запорожской области).
https://ria.ru/20220915/ukraina-1816973295.html
херсонская область
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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, херсонская область , запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Херсонская область , Запорожская область
13:40 15.09.2022 (обновлено: 16:50 15.09.2022)
 
Российские силы уничтожили 30 украинских снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха"

Российские силы ПВО за сутки сбили 12 украинских беспилотников и 30 снарядов РСЗО HIMARS

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на позиции - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за сутки сбили 12 украинских беспилотников и 30 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов: Снигиревка и Терновые Поды Николаевской области, Землянки, Каменка, Новопетриковка, Кирилловка, Николаевка, Старомлиновка Донецкой Народной Республики, Максима Горького, Пятихатки и Чкалово Херсонской области, а также Смелое в Запорожской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, российской ПВО были уничтожены уничтожены две ракеты "Точка-У" в ЛНР и Донецке а также 30 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и Ольха в районах Каховской ГЭС, Херсона и Трудового (Запорожской области).
Боевая работа расчетов реактивной системы залпового огня Ураган в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьХерсонская областьЗапорожская область
 
 
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