https://ria.ru/20220915/minfin-1816944994.html

Минфин не планирует системных изменений в части НДПИ и НДД

Минфин не планирует системных изменений в части НДПИ и НДД - РИА Новости, 15.09.2022

Минфин не планирует системных изменений в части НДПИ и НДД

Минфин РФ не планирует системных изменений в части НДПИ и НДД и продолжит рассматривать бюджетную и экономическую эффективность каждого месторождения... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T12:22

2022-09-15T12:22

2022-09-15T12:22

россия

экономика

алексей сазанов

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Минфин РФ не планирует системных изменений в части НДПИ и НДД и продолжит рассматривать бюджетную и экономическую эффективность каждого месторождения индивидуально, заявил в интервью РИА Новости в рамках Московского финансового форума статс-секретарь, заместитель министра финансов России Алексей Сазанов."Мы сейчас находимся ситуации внешнего шторма. В этих условиях у нас на счету каждый рубль. Поэтому было бы неправильно сейчас осуществлять какую-то долгосрочную настройку, вносить значительные изменения в налоговое законодательство. Особенно затрагивающие ключевую отрасль, которая является основным источником доходов бюджета", - сказал Сазанов, отвечая на вопрос, планирует ли министерство оптимизировать налоги в части НДПИ и НДД.По словам замминистра, нужно дождаться, когда ситуация успокоится, и только после этого говорить о каких-то системных изменениях. Тогда будет больше финансовых и временных ресурсов, чтобы провести широкие обсуждения с привлечением всех заинтересованных сторон в более спокойной атмосфере.Сазанов подчеркнул, что при невозможности сейчас изменить систему налогообложения, нужно учитывать наличие отдельных месторождений, которые в текущих налоговых условиях не разрабатываются, но если перевести их с одного налогового режима на другой, то они будут вовлечены в разработку. С них будут уплачиваться НДПИ, экспортные пошлины, будут обеспечены новые рабочие места. "Конечно, такие ситуации мы готовы рассматривать. И там, где мы видим и экономическую, и бюджетную эффективность, будем также расширять периметр НДД", - сказал он.Замминистра также отметил, что системные изменения могут приводить к "перекосам", когда на другой налоговый режим переводятся те, кто мог бы нормально работать и в текущей системе налогообложения. "В этой ситуации мы потеряем доходы бюджета. Сейчас мы точно не можем себе этого позволить. Исходя из этого мы вынуждены прибегнуть к такому подходу, когда рассматриваем каждое месторождение индивидуально и принимаем отдельные решения", - заключил Сазанов.НДД был введен с 2019 года, чтобы стимулировать компании добывать нефть на выработанных месторождениях, а также инвестировать в разработку новых. Однако с 1 января 2021 года перестали действовать льготы по налогу на добычу полезных ископаемых для высоковыработанных месторождений и месторождений высоковязкой нефти, что привело к потере рентабельности и даже убыточности отдельных месторождений. В отличие от НДПИ, новый налог взимается с финансового результата - с дохода от продаж за вычетом расходов на добычу и логистику. Ставка НДД - 50%.РИА Новости выступило информационным партнером Московского финансового форума.

https://ria.ru/20220913/tayna-1816598098.html

https://ria.ru/20220726/nalogi-1805046355.html

https://ria.ru/20220707/nalog-1801052179.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, алексей сазанов, министерство финансов рф (минфин россии)