https://ria.ru/20220915/meksika-1816879958.html

Массовая авария с фурами на западе Мексики унесла жизни семи человек

Массовая авария с фурами на западе Мексики унесла жизни семи человек - РИА Новости, 15.09.2022

Массовая авария с фурами на западе Мексики унесла жизни семи человек

По меньшей мере семь человек погибли, еще десять получили травмы в ДТП на шоссе в мексиканском штате Мичоакан, сообщила региональная полиция. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T04:55

2022-09-15T04:55

2022-09-15T04:55

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МЕХИКО, 15 сен - РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли, еще десять получили травмы в ДТП на шоссе в мексиканском штате Мичоакан, сообщила региональная полиция.По информации местных СМИ, виновник аварии - один из трех пострадавших грузовых автомобилей, который выехал на встречную полосу с превышением скорости и столкнулся с другими машинами.На видео с места инцидента, которое публикуют в социальных сетях, можно различить по меньшей мере три фуры с прицепами, а также восемь сильно пострадавших легковых автомобилей.Движение по шоссе перекрыто, на месте столкновения работают спасатели и добровольцы.

https://ria.ru/20220910/dtp-1815930871.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, мексика