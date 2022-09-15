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Массовая авария с фурами на западе Мексики унесла жизни семи человек
Массовая авария с фурами на западе Мексики унесла жизни семи человек - РИА Новости, 15.09.2022
Массовая авария с фурами на западе Мексики унесла жизни семи человек
По меньшей мере семь человек погибли, еще десять получили травмы в ДТП на шоссе в мексиканском штате Мичоакан, сообщила региональная полиция. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T04:55
2022-09-15T04:55
2022-09-15T04:55
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МЕХИКО, 15 сен - РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли, еще десять получили травмы в ДТП на шоссе в мексиканском штате Мичоакан, сообщила региональная полиция.По информации местных СМИ, виновник аварии - один из трех пострадавших грузовых автомобилей, который выехал на встречную полосу с превышением скорости и столкнулся с другими машинами.На видео с места инцидента, которое публикуют в социальных сетях, можно различить по меньшей мере три фуры с прицепами, а также восемь сильно пострадавших легковых автомобилей.Движение по шоссе перекрыто, на месте столкновения работают спасатели и добровольцы.
https://ria.ru/20220910/dtp-1815930871.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мексика
Массовая авария с фурами на западе Мексики унесла жизни семи человек
В массовом ДТП с фурами на западе Мексики погибли семь человек, еще десять получили травмы
МЕХИКО, 15 сен - РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли, еще десять получили травмы в ДТП на шоссе в мексиканском штате Мичоакан, сообщила региональная полиция.
"Идет скоординированная операция после столкновения нескольких частных и грузовых автомобилей на шоссе Siglo XXI, на 108-м километре участка дороги Таретан-Санта-Касильда. По предварительной информации, 7 человек погибли и 10 получили ранения", - говорится в сообщении полиции в Twitter.
По информации местных СМИ, виновник аварии - один из трех пострадавших грузовых автомобилей, который выехал на встречную полосу с превышением скорости и столкнулся с другими машинами.
На видео с места инцидента, которое публикуют в социальных сетях, можно различить по меньшей мере три фуры с прицепами, а также восемь сильно пострадавших легковых автомобилей.
Движение по шоссе перекрыто, на месте столкновения работают спасатели и добровольцы.