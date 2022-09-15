https://ria.ru/20220915/mchs-1816928858.html

МЧС России отправило в ДНР и ЛНР необходимую пожарную технику и снаряжение

МЧС России отправило в ДНР и ЛНР необходимую пожарную технику и снаряжение - РИА Новости, 15.09.2022

МЧС России отправило в ДНР и ЛНР необходимую пожарную технику и снаряжение

Спасатели МЧС России в рамках акции "Помощь пожарным Донбасса" доставили в Донецкую и Луганскую народные республики самое необходимое пожарное снаряжение и... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T11:33

2022-09-15T11:33

2022-09-15T11:34

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Спасатели МЧС России в рамках акции "Помощь пожарным Донбасса" доставили в Донецкую и Луганскую народные республики самое необходимое пожарное снаряжение и оборудование, в том числе более 500 комплектов боевой одежды и 16 автоцистерн, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства."Российские пожарные и спасатели не смогли оставить в беде своих коллег и инициировали акцию "Помощь пожарным Донбасса", в рамках которой был организован сбор средств, закупка и отправка на Донбасс пожарного снаряжения первоочередного характера", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что на призыв помочь донбасским коллегам откликнулись пожарные и спасатели из всех регионов России. Не остались в стороне и ветераны пожарной охраны, внеся посильную помощь в общий сбор."Пожарно-спасательным подразделениям Донецкой и Луганской народных республик и отдельных районов Украины направлено более 500 комплектов боевой одежды пожарного, 350 шлем-касок, 350 поясов пожарного с карабином, 350 пар сапог и 350 средств индивидуальной защиты рук пожарного", - сказал собеседник агентства.Кроме того, от главных управлений МЧС по Коми, Крыму, Алтайскому, Пермскому краям, Владимирской, Курской и Челябинской областям в ДНР и ЛНР доставлено более 900 пожарных рукавов, свыше 140 пожарных стволов, почти 500 огнетушителей, 25 дыхательных аппаратов на сжатом воздухе, порядка 30 ручных пожарных лестниц, 10 мотопомп, а также 15 радиостанций и 35 тонн пенообразователя."Из резерва МЧС России для обеспечения первоочередных аварийно-спасательных работ в ДНР и ЛНР доставлено 16 автоцистерн, две 50-метровые автолестницы, 36 мотопомп. бензопилы и электрогенераторы", - резюмировал представитель ведомства.

https://ria.ru/20220903/pogibshie-1814272589.html

https://ria.ru/20220915/tayfun-1816889759.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донецкая народная республика, луганская народная республика, россия