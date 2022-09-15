https://ria.ru/20220915/lukashenko-1817120972.html

Лукашенко расширил указ, уравнивающий украинцев в правах с белорусами

Лукашенко расширил указ, уравнивающий украинцев в правах с белорусами - РИА Новости, 15.09.2022

Лукашенко расширил указ, уравнивающий украинцев в правах с белорусами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом наделил в ряде сфер всех граждан Украины, прибывающих для проживания в республику, правами наравне с... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T20:49

2022-09-15T20:49

2022-09-15T20:49

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александр лукашенко

белоруссия

украина

луганская область

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МИНСК, 15 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом наделил в ряде сфер всех граждан Украины, прибывающих для проживания в республику, правами наравне с белорусскими гражданами, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.В 2014 году Белоруссии был принят указ, которым граждане Украины и лица без гражданства, проживавшие на территории Донецкой и Луганской областей Украины и прибывшие в Белоруссию для проживания, наделялись в ряде сфер правами наравне с белорусами."Глава государства Александр Лукашенко 14 сентября подписал указ, в соответствии с которым в новой редакции изложен указ от 30 августа 2014 года № 420 "О пребывании граждан Украины в Республике Беларусь". Документ разработан в целях оказания помощи гражданам, прибывшим на территорию Беларуси из Украины и оказавшимся в трудной жизненной ситуации", - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что предусмотрено предоставление указанной категории лиц прав наравне с белорусскими гражданами на дошкольное, общее и специальное образование; получение профессионально-технического, среднего специального и высшего образования за счет средств республиканского или местных бюджетов или на условиях оплаты; доступное медицинское обслуживание; назначение пособий на детей и пенсий.Согласно положениям указа, граждане Украины освобождаются от уплаты госпошлин за регистрацию временного пребывания в Белоруссии, выдачу разрешения на временное проживание в нашей стране, рассмотрение заявления о выдаче разрешения на постоянное проживание в Белоруссии, выдачу биометрического вида на жительство."Наниматели Республики Беларусь, привлекающие граждан Украины для осуществления трудовой деятельности, освобождаются от уплаты госпошлин за выдачу специального разрешения на право занятия трудовой деятельностью в нашей стране; получение разрешения на привлечение в Беларусь иностранной рабочей силы; однократное продление разрешения на привлечение в страну иностранной рабочей силы", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что документ будет способствовать интеграции украинских граждан в белорусское общество, позволит оперативно регулировать вопросы их социальной поддержки и трудовой деятельности.По данным белорусского погранкомитета, с конца февраля, когда Россия начала военную спецоперацию на Украине, более 51,5 тысячи граждан Украины прибыли в Белоруссию. До этого власти Белоруссии заявляли, что Белоруссия в связи с вооруженным конфликтом в Донбассе с 2014 года приняла более 150 тысяч украинских переселенцев, многие из которых остались жить в республике на постоянной основе.

https://ria.ru/20220912/granitsy-1816279027.html

https://ria.ru/20220901/ukraina-1813740607.html

https://ria.ru/20220912/belorussiya-1816092100.html

https://ria.ru/20220914/evropa-1816701029.html

белоруссия

украина

луганская область

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в мире, александр лукашенко, белоруссия, украина, луганская область