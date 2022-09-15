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Подмосковные специалисты разработали уникальные лопасти для вертолетов - РИА Новости, 15.09.2022
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Подмосковные специалисты разработали уникальные лопасти для вертолетов
Подмосковные специалисты разработали уникальные лопасти для вертолетов - РИА Новости, 15.09.2022
Подмосковные специалисты разработали уникальные лопасти для вертолетов
Сотрудники Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е.Жуковского (ЦАГИ) в городе Жуковском разработали уникальные лопасти для... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T15:51
2022-09-15T15:51
новости подмосковья
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Сотрудники Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е.Жуковского (ЦАГИ) в городе Жуковском разработали уникальные лопасти для вертолетов, которые позволят быстрее набирать высоту и крейсерскую скорость, сообщил телеканал "360".Новые лопасти будут изготавливаться из полимерных композиционных материалов и предназначаться для использования в легких многоцелевых вертолетах "Ансат"."ЦАГИ исторически является одним из ведущих российских центров в области разработок для авиапромышленности. Профессиональные достижения специалистов института неоднократно были отмечены государственными премиями и наградами. В частности, девять сотрудников ЦАГИ в рамках региональной программы “Социальная ипотека”получили жилье на льготных условиях. Также специалисты института получили шесть премий губернатора Подмосковья в сфере науки и одну премию губернатора региона за коммерциализацию разработок", – сообщила заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Министр отметила, что благодаря новым лопастям специалисты смогут увеличить максимальный взлетный вес вертолетов, понизить уровень шума, уменьшить вибрацию и расход топлива.Первые испытания вертолетов "Ансат" с новыми лопастями начнутся в конце 2023 года, а серийное производство планируется в 2024 году.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
15:51 15.09.2022
 

Подмосковные специалисты разработали уникальные лопасти для вертолетов

© РИА Новости / Виталий АньковВертолет в небе
Вертолет в небе - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Сотрудники Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е.Жуковского (ЦАГИ) в городе Жуковском разработали уникальные лопасти для вертолетов, которые позволят быстрее набирать высоту и крейсерскую скорость, сообщил телеканал "360".
Новые лопасти будут изготавливаться из полимерных композиционных материалов и предназначаться для использования в легких многоцелевых вертолетах "Ансат".
"ЦАГИ исторически является одним из ведущих российских центров в области разработок для авиапромышленности. Профессиональные достижения специалистов института неоднократно были отмечены государственными премиями и наградами. В частности, девять сотрудников ЦАГИ в рамках региональной программы “Социальная ипотека”получили жилье на льготных условиях. Также специалисты института получили шесть премий губернатора Подмосковья в сфере науки и одну премию губернатора региона за коммерциализацию разработок", – сообщила заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Министр отметила, что благодаря новым лопастям специалисты смогут увеличить максимальный взлетный вес вертолетов, понизить уровень шума, уменьшить вибрацию и расход топлива.
Первые испытания вертолетов "Ансат" с новыми лопастями начнутся в конце 2023 года, а серийное производство планируется в 2024 году.

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