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Лавров проведет около 20 двусторонних встреч на полях Генассамблеи ООН - РИА Новости, 15.09.2022
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Лавров проведет около 20 двусторонних встреч на полях Генассамблеи ООН
Лавров проведет около 20 двусторонних встреч на полях Генассамблеи ООН - РИА Новости, 15.09.2022
Лавров проведет около 20 двусторонних встреч на полях Генассамблеи ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит на заседании Генассамблеи ООН, а также планирует провести около 20 двусторонних встреч на полях... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T12:09
2022-09-15T12:09
сергей лавров
россия
генеральная ассамблея оон
оон
мария захарова
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит на заседании Генассамблеи ООН, а также планирует провести около 20 двусторонних встреч на полях мероприятия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В ходе общеполитической дискуссии Генеральной ассамблеи, а состоится она с 20 по 26 сентября, он выступит на заседании самой Генассамблеи, примет участие в целом ряде двусторонних встреч, многосторонних мероприятий", - сказала Захарова в ходе брифинга.По ее словам, на настоящий момент график министра прорабатывается, но планируется "порядка двух десятков двусторонних встреч".
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сергей лавров, россия, генеральная ассамблея оон, оон, мария захарова, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Сергей Лавров, Россия, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Мария Захарова, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
12:09 15.09.2022
 
Лавров проведет около 20 двусторонних встреч на полях Генассамблеи ООН

Глава МИД Лавров выступит на заседании ГА ООН и проведет около 20 двусторонних встреч

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит на заседании Генассамблеи ООН, а также планирует провести около 20 двусторонних встреч на полях мероприятия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В ходе общеполитической дискуссии Генеральной ассамблеи, а состоится она с 20 по 26 сентября, он выступит на заседании самой Генассамблеи, примет участие в целом ряде двусторонних встреч, многосторонних мероприятий", - сказала Захарова в ходе брифинга.
По ее словам, на настоящий момент график министра прорабатывается, но планируется "порядка двух десятков двусторонних встреч".

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