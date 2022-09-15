https://ria.ru/20220915/lavrov-1816942141.html

Лавров проведет около 20 двусторонних встреч на полях Генассамблеи ООН

Лавров проведет около 20 двусторонних встреч на полях Генассамблеи ООН - РИА Новости, 15.09.2022

Лавров проведет около 20 двусторонних встреч на полях Генассамблеи ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит на заседании Генассамблеи ООН, а также планирует провести около 20 двусторонних встреч на полях... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T12:09

2022-09-15T12:09

2022-09-15T12:09

сергей лавров

россия

генеральная ассамблея оон

оон

мария захарова

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит на заседании Генассамблеи ООН, а также планирует провести около 20 двусторонних встреч на полях мероприятия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В ходе общеполитической дискуссии Генеральной ассамблеи, а состоится она с 20 по 26 сентября, он выступит на заседании самой Генассамблеи, примет участие в целом ряде двусторонних встреч, многосторонних мероприятий", - сказала Захарова в ходе брифинга.По ее словам, на настоящий момент график министра прорабатывается, но планируется "порядка двух десятков двусторонних встреч".

https://ria.ru/20220915/oon-1816936217.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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