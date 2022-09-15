https://ria.ru/20220915/lavrov-1816942141.html
Лавров проведет около 20 двусторонних встреч на полях Генассамблеи ООН
Лавров проведет около 20 двусторонних встреч на полях Генассамблеи ООН - РИА Новости, 15.09.2022
Лавров проведет около 20 двусторонних встреч на полях Генассамблеи ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит на заседании Генассамблеи ООН, а также планирует провести около 20 двусторонних встреч на полях... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T12:09
2022-09-15T12:09
2022-09-15T12:09
сергей лавров
россия
генеральная ассамблея оон
оон
мария захарова
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит на заседании Генассамблеи ООН, а также планирует провести около 20 двусторонних встреч на полях мероприятия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В ходе общеполитической дискуссии Генеральной ассамблеи, а состоится она с 20 по 26 сентября, он выступит на заседании самой Генассамблеи, примет участие в целом ряде двусторонних встреч, многосторонних мероприятий", - сказала Захарова в ходе брифинга.По ее словам, на настоящий момент график министра прорабатывается, но планируется "порядка двух десятков двусторонних встреч".
https://ria.ru/20220915/oon-1816936217.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, россия, генеральная ассамблея оон, оон, мария захарова, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Сергей Лавров, Россия, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Мария Захарова, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров проведет около 20 двусторонних встреч на полях Генассамблеи ООН
Глава МИД Лавров выступит на заседании ГА ООН и проведет около 20 двусторонних встреч