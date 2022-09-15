https://ria.ru/20220915/kvest-1817106127.html
Организатора закончившегося пожаром квеста отправили под домашний арест
Организатора закончившегося пожаром квеста отправили под домашний арест - РИА Новости, 15.09.2022
Организатора закончившегося пожаром квеста отправили под домашний арест
Суд отправил под домашний арест на два месяца организатора квеста на юго-востоке Москвы, в ходе которого пострадали четыре подростка, сообщает столичная... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T19:28
2022-09-15T19:28
2022-09-15T19:43
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Суд отправил под домашний арест на два месяца организатора квеста на юго-востоке Москвы, в ходе которого пострадали четыре подростка, сообщает столичная прокуратура."С учетом позиции Лефортовской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении организатора игрового квеста меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 12 ноября 2022 года. 36-летний мужчина обвиняется по п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ", - говорится в Telegram-канале ведомства.Во время квеста 11 сентября из-за использования горелки загорелся материал декораций. В результате пострадали шесть человек - двое ведущих квеста и четверо несовершеннолетних. По данным источника РИА Новости, один из пострадавших был госпитализирован."Обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем, организовал в нежилом помещении на улице Новохохловской, занимаемом на основании договора субаренды, проведение экстремальных квестов, в том числе для несовершеннолетних, а также привлек для их проведения аниматоров. При этом обвиняемый в нарушении требований законодательства не обеспечил безопасность оказываемых услуг для жизни и здоровья потребителей", - добавляет ведомство.Ранее стало известно, что 25-летнему актеру предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору). В ходе допроса молодой человек вину признал полностью и раскаялся в содеянном."Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки, ход расследования контролируется прокуратурой Москвы", - сообщает прокуратура.
https://ria.ru/20220915/izbienie-1817027184.html
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19:28 15.09.2022 (обновлено: 19:43 15.09.2022)
Организатора закончившегося пожаром квеста отправили под домашний арест
Организатор московского квеста, где пострадали четыре подростка, сел под домашний арест
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.
Суд отправил под домашний арест на два месяца организатора квеста на юго-востоке Москвы, в ходе которого пострадали четыре подростка, сообщает
столичная прокуратура.
"С учетом позиции Лефортовской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении организатора игрового квеста меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 12 ноября 2022 года. 36-летний мужчина обвиняется по п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Во время квеста 11 сентября из-за использования горелки загорелся материал декораций. В результате пострадали шесть человек - двое ведущих квеста и четверо несовершеннолетних. По данным источника РИА Новости, один из пострадавших был госпитализирован.
"Обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем, организовал в нежилом помещении на улице Новохохловской, занимаемом на основании договора субаренды, проведение экстремальных квестов, в том числе для несовершеннолетних, а также привлек для их проведения аниматоров. При этом обвиняемый в нарушении требований законодательства не обеспечил безопасность оказываемых услуг для жизни и здоровья потребителей", - добавляет ведомство.
Ранее стало известно, что 25-летнему актеру предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ
(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору). В ходе допроса молодой человек вину признал полностью и раскаялся в содеянном.
"Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки, ход расследования контролируется прокуратурой Москвы", - сообщает прокуратура.