https://ria.ru/20220915/kvest-1817106127.html

Организатора закончившегося пожаром квеста отправили под домашний арест

Организатора закончившегося пожаром квеста отправили под домашний арест - РИА Новости, 15.09.2022

Организатора закончившегося пожаром квеста отправили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест на два месяца организатора квеста на юго-востоке Москвы, в ходе которого пострадали четыре подростка, сообщает столичная... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T19:28

2022-09-15T19:28

2022-09-15T19:43

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Суд отправил под домашний арест на два месяца организатора квеста на юго-востоке Москвы, в ходе которого пострадали четыре подростка, сообщает столичная прокуратура."С учетом позиции Лефортовской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении организатора игрового квеста меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 12 ноября 2022 года. 36-летний мужчина обвиняется по п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ", - говорится в Telegram-канале ведомства.Во время квеста 11 сентября из-за использования горелки загорелся материал декораций. В результате пострадали шесть человек - двое ведущих квеста и четверо несовершеннолетних. По данным источника РИА Новости, один из пострадавших был госпитализирован."Обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем, организовал в нежилом помещении на улице Новохохловской, занимаемом на основании договора субаренды, проведение экстремальных квестов, в том числе для несовершеннолетних, а также привлек для их проведения аниматоров. При этом обвиняемый в нарушении требований законодательства не обеспечил безопасность оказываемых услуг для жизни и здоровья потребителей", - добавляет ведомство.Ранее стало известно, что 25-летнему актеру предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору). В ходе допроса молодой человек вину признал полностью и раскаялся в содеянном."Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки, ход расследования контролируется прокуратурой Москвы", - сообщает прокуратура.

https://ria.ru/20220915/izbienie-1817027184.html

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происшествия, россия, москва