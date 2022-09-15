https://ria.ru/20220915/kuzbass-1817058550.html
Аграрии Кузбасса собрали уже более миллиона тонн зерна
Аграрии Кузбасса собрали уже более миллиона тонн зерна - РИА Новости, 15.09.2022
Аграрии Кузбасса собрали уже более миллиона тонн зерна
Аграрии Кузбасса собрали уже более миллиона тонн зерна, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T17:40
2022-09-15T17:40
2022-09-15T17:46
экономика
сергей цивилев
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КЕМЕРОВО, 15 сен – РИА Новости. Аграрии Кузбасса собрали уже более миллиона тонн зерна, сообщает пресс-служба правительства региона."По информации министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса, в регионе намолочено уже 1 миллион 19 тысяч тонн зерна. Обмолочено 315,5 тысячи гектар зерновых и зернобобовых культур (51,3%)", – говорится в сообщении."Миллион тонн зерна — это гарантия продовольственной обеспеченности нашего региона. А благодаря непрекращающейся работе по вводу в оборот новых земель, применению минеральных удобрений, улучшению качества семян и обновлению техники этого результата удалось добиться, обмолотив лишь половину всех засеянных зерновыми культурами земель. Это значит, что мы обеспечим Кузбасс хлебом с большим запасом, что крайне важно в нынешних экономических условиях", — приводятся в сообщении слова главы региона Сергея Цивилева.Уточняется, что с начала уборочной кампании в регионе уже намолочено 417,5 тысячи тонн пшеницы, 266,6 тысячи тонн ячменя, 82 тысячи тонн овса, 150,4 тысячи тонн гороха, а также 68,7 тысячи тонн озимой пшеницы и 30,7 тысячи тонн озимой ржи. Средняя урожайность составляет 32,3 центнера с гектара, что больше уровня прошлого года на 4,3 центнера (2021 год — 28 центнеров с гектара).Отмечается, что самые высокие темпы уборки на данный момент показывают аграрии Гурьевского муниципального округа — там обмолотили 69,7% всех имеющихся полей, они же лидируют по урожайности с показателем 37,6 центнера с гектара. Собранное зерно еще предстоит очистить и просушить. Для этого в регионе подготовлены к работе 327 зерноочистительных сушильных комплексов суточной производительностью 54,2 тысячи тонн зерна.Идет уборка и технических культур. Уже обмолочено более 6,8 тысячи гектар, в том числе с площади 4,5 тысячи гектар намолочено 8,6 тысячи тонн маслосемян рапса со средней урожайностью 19,3 центнера с гектара. С площади 3 тысяч гектар (35,6%) собрано 68,2 тысячи тонн картофеля, урожайность — 220 центнеров с гектара. Овощных культур с 170 гектар (16,3%) собрано 5,4 тысячи тонн.Также идет посев озимых культур. На данный момент посеяно 28,1 тысячи гектар пшеницы, ржи и сурепицы. Продолжается обработка введенных в прошлом году в оборот невостребованных земель, а также закладка кормов на зимне-стойловый период для сельскохозяйственных животных: заготовлено 103,9 тысячи тонн сена, 294,8 тысячи тонн сенажа и 20 тысяч тонн силоса.
https://ria.ru/20220914/putin-1816840139.html
https://ria.ru/20220914/zerno-1816775335.html
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экономика, сергей цивилев
Экономика, Сергей Цивилев
17:40 15.09.2022 (обновлено: 17:46 15.09.2022)
Аграрии Кузбасса собрали уже более миллиона тонн зерна
На Кузбассе аграрии собрали уже более миллиона тонн зерна
КЕМЕРОВО, 15 сен – РИА Новости. Аграрии Кузбасса собрали уже более миллиона тонн зерна, сообщает пресс-служба правительства региона.
"По информации министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса, в регионе намолочено уже 1 миллион 19 тысяч тонн зерна. Обмолочено 315,5 тысячи гектар зерновых и зернобобовых культур (51,3%)", – говорится в сообщении.
"Миллион тонн зерна — это гарантия продовольственной обеспеченности нашего региона. А благодаря непрекращающейся работе по вводу в оборот новых земель, применению минеральных удобрений, улучшению качества семян и обновлению техники этого результата удалось добиться, обмолотив лишь половину всех засеянных зерновыми культурами земель. Это значит, что мы обеспечим Кузбасс хлебом с большим запасом, что крайне важно в нынешних экономических условиях", — приводятся в сообщении слова главы региона Сергея Цивилева
.
Уточняется, что с начала уборочной кампании в регионе уже намолочено 417,5 тысячи тонн пшеницы, 266,6 тысячи тонн ячменя, 82 тысячи тонн овса, 150,4 тысячи тонн гороха, а также 68,7 тысячи тонн озимой пшеницы и 30,7 тысячи тонн озимой ржи. Средняя урожайность составляет 32,3 центнера с гектара, что больше уровня прошлого года на 4,3 центнера (2021 год — 28 центнеров с гектара).
Отмечается, что самые высокие темпы уборки на данный момент показывают аграрии Гурьевского муниципального округа — там обмолотили 69,7% всех имеющихся полей, они же лидируют по урожайности с показателем 37,6 центнера с гектара. Собранное зерно еще предстоит очистить и просушить. Для этого в регионе подготовлены к работе 327 зерноочистительных сушильных комплексов суточной производительностью 54,2 тысячи тонн зерна.
Идет уборка и технических культур. Уже обмолочено более 6,8 тысячи гектар, в том числе с площади 4,5 тысячи гектар намолочено 8,6 тысячи тонн маслосемян рапса со средней урожайностью 19,3 центнера с гектара. С площади 3 тысяч гектар (35,6%) собрано 68,2 тысячи тонн картофеля, урожайность — 220 центнеров с гектара. Овощных культур с 170 гектар (16,3%) собрано 5,4 тысячи тонн.
Также идет посев озимых культур. На данный момент посеяно 28,1 тысячи гектар пшеницы, ржи и сурепицы. Продолжается обработка введенных в прошлом году в оборот невостребованных земель, а также закладка кормов на зимне-стойловый период для сельскохозяйственных животных: заготовлено 103,9 тысячи тонн сена, 294,8 тысячи тонн сенажа и 20 тысяч тонн силоса.