https://ria.ru/20220915/kuzbass-1817058550.html

Аграрии Кузбасса собрали уже более миллиона тонн зерна

Аграрии Кузбасса собрали уже более миллиона тонн зерна - РИА Новости, 15.09.2022

Аграрии Кузбасса собрали уже более миллиона тонн зерна

Аграрии Кузбасса собрали уже более миллиона тонн зерна, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T17:40

2022-09-15T17:40

2022-09-15T17:46

экономика

сергей цивилев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817059276_0:11:1280:731_1920x0_80_0_0_5cb0369f02fec5ef11e8ce6f2de60528.jpg

КЕМЕРОВО, 15 сен – РИА Новости. Аграрии Кузбасса собрали уже более миллиона тонн зерна, сообщает пресс-служба правительства региона."По информации министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса, в регионе намолочено уже 1 миллион 19 тысяч тонн зерна. Обмолочено 315,5 тысячи гектар зерновых и зернобобовых культур (51,3%)", – говорится в сообщении."Миллион тонн зерна — это гарантия продовольственной обеспеченности нашего региона. А благодаря непрекращающейся работе по вводу в оборот новых земель, применению минеральных удобрений, улучшению качества семян и обновлению техники этого результата удалось добиться, обмолотив лишь половину всех засеянных зерновыми культурами земель. Это значит, что мы обеспечим Кузбасс хлебом с большим запасом, что крайне важно в нынешних экономических условиях", — приводятся в сообщении слова главы региона Сергея Цивилева.Уточняется, что с начала уборочной кампании в регионе уже намолочено 417,5 тысячи тонн пшеницы, 266,6 тысячи тонн ячменя, 82 тысячи тонн овса, 150,4 тысячи тонн гороха, а также 68,7 тысячи тонн озимой пшеницы и 30,7 тысячи тонн озимой ржи. Средняя урожайность составляет 32,3 центнера с гектара, что больше уровня прошлого года на 4,3 центнера (2021 год — 28 центнеров с гектара).Отмечается, что самые высокие темпы уборки на данный момент показывают аграрии Гурьевского муниципального округа — там обмолотили 69,7% всех имеющихся полей, они же лидируют по урожайности с показателем 37,6 центнера с гектара. Собранное зерно еще предстоит очистить и просушить. Для этого в регионе подготовлены к работе 327 зерноочистительных сушильных комплексов суточной производительностью 54,2 тысячи тонн зерна.Идет уборка и технических культур. Уже обмолочено более 6,8 тысячи гектар, в том числе с площади 4,5 тысячи гектар намолочено 8,6 тысячи тонн маслосемян рапса со средней урожайностью 19,3 центнера с гектара. С площади 3 тысяч гектар (35,6%) собрано 68,2 тысячи тонн картофеля, урожайность — 220 центнеров с гектара. Овощных культур с 170 гектар (16,3%) собрано 5,4 тысячи тонн.Также идет посев озимых культур. На данный момент посеяно 28,1 тысячи гектар пшеницы, ржи и сурепицы. Продолжается обработка введенных в прошлом году в оборот невостребованных земель, а также закладка кормов на зимне-стойловый период для сельскохозяйственных животных: заготовлено 103,9 тысячи тонн сена, 294,8 тысячи тонн сенажа и 20 тысяч тонн силоса.

https://ria.ru/20220914/putin-1816840139.html

https://ria.ru/20220914/zerno-1816775335.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сергей цивилев