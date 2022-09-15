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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 59,8 рубля

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 59,8 рубля - РИА Новости, 15.09.2022

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 59,8 рубля

Валюта РФ подросла в четверг к доллару до 59,8 рубля, к евро – до 59,78 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T19:21

2022-09-15T19:21

2022-09-15T19:21

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

московская биржа

доллар

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Валюта РФ подросла в четверг к доллару до 59,8 рубля, к евро – до 59,78 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 9 копеек, до 59,8 рубля, евро - на 18 копеек, до 59,78 рубля.

https://radiosputnik.ria.ru/20220913/dollar-1816432347.html

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экономика, россия, московская биржа, доллар, евро