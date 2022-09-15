https://ria.ru/20220915/koronavirus-1816989229.html

Ученые журнала Lancet не исключили лабораторного происхождения COVID-19

Ученые журнала Lancet не исключили лабораторного происхождения COVID-19 - РИА Новости, 15.09.2022

Ученые журнала Lancet не исключили лабораторного происхождения COVID-19

Ученые допускают возможность лабораторного происхождения COVID-19, следует из финального доклада комиссии по коронавирусу британского медицинского журнала... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T14:16

2022-09-15T14:16

2022-09-15T15:43

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Ученые допускают возможность лабораторного происхождения COVID-19, следует из финального доклада комиссии по коронавирусу британского медицинского журнала Lancet.При этом авторы доклада отмечают, что независимым исследователям не удалось провести расследование в американских лабораториях, занимающихся манипуляциями c вирусами."Более того, национальные институты здравоохранения препятствовали раскрытию деталей поддерживаемых ими исследований подобных SARS-CoV-вирусов", — пишут ученые.Они также отмечают, что до пандемии COVID-19 не проводилось ни одного "независимого, прозрачного и научно обоснованного" расследования уже существовавших вирусов SARS. Кроме того, исследователи не получили никаких материалов из институтов, участвующих в подобных работах.Комиссию журнала Lancet создали два года назад. Ее целью было изучение происхождения SARS-CoV-2 и выработка рекомендаций по предотвращению будущих вспышек новых инфекционных заболеваний. В июле председатель комиссии Джеффри Сакс выступил с заявлением, что коронавирус был создан искусственно и, как предполагается, с помощью американских технологий.В российском Минобороны, в свою очередь, отмечали, что развитие пандемии COVID-19 позволяет предположить ее преднамеренный характер, а к появлению коронавируса может быть причастно Агентство США по международному развитию (USAID).Вспышка заболевания, которое впоследствии получило название COVID-19, началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. В начале марта 2020-го ВОЗ объявила о всемирной пандемии. За два с половиной года COVID-19 заразились почти 700 миллионов человек, свыше 6,5 миллиона из них спасти не удалось.Все это время идут споры о происхождении возбудителя — коронавируса SARS-CoV-2. В марте прошлого года международная группа экспертов ВОЗ пришла к выводу, что коронавирус, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. При этом утечку из лаборатории специалисты назвали "крайне маловероятной", а из других версий рассматривали передачу вируса человеку напрямую от животного или через охлажденные продукты.

https://ria.ru/20220914/vaktsinatsiya-1816803601.html

https://ria.ru/20220907/popova-1814929060.html

https://ria.ru/20220808/koronavirus-1807530455.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, игорь кириллов, ирина яровая, сша, россия, вооруженные силы рф, коронавирус covid-19, коронавирус в россии