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Ученые журнала Lancet не исключили лабораторного происхождения COVID-19 - РИА Новости, 15.09.2022
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Ученые журнала Lancet не исключили лабораторного происхождения COVID-19
Ученые журнала Lancet не исключили лабораторного происхождения COVID-19 - РИА Новости, 15.09.2022
Ученые журнала Lancet не исключили лабораторного происхождения COVID-19
Ученые допускают возможность лабораторного происхождения COVID-19, следует из финального доклада комиссии по коронавирусу британского медицинского журнала... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T14:16
2022-09-15T15:43
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Ученые допускают возможность лабораторного происхождения COVID-19, следует из финального доклада комиссии по коронавирусу британского медицинского журнала Lancet.При этом авторы доклада отмечают, что независимым исследователям не удалось провести расследование в американских лабораториях, занимающихся манипуляциями c вирусами."Более того, национальные институты здравоохранения препятствовали раскрытию деталей поддерживаемых ими исследований подобных SARS-CoV-вирусов", — пишут ученые.Они также отмечают, что до пандемии COVID-19 не проводилось ни одного "независимого, прозрачного и научно обоснованного" расследования уже существовавших вирусов SARS. Кроме того, исследователи не получили никаких материалов из институтов, участвующих в подобных работах.Комиссию журнала Lancet создали два года назад. Ее целью было изучение происхождения SARS-CoV-2 и выработка рекомендаций по предотвращению будущих вспышек новых инфекционных заболеваний. В июле председатель комиссии Джеффри Сакс выступил с заявлением, что коронавирус был создан искусственно и, как предполагается, с помощью американских технологий.В российском Минобороны, в свою очередь, отмечали, что развитие пандемии COVID-19 позволяет предположить ее преднамеренный характер, а к появлению коронавируса может быть причастно Агентство США по международному развитию (USAID).Вспышка заболевания, которое впоследствии получило название COVID-19, началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. В начале марта 2020-го ВОЗ объявила о всемирной пандемии. За два с половиной года COVID-19 заразились почти 700 миллионов человек, свыше 6,5 миллиона из них спасти не удалось.Все это время идут споры о происхождении возбудителя — коронавируса SARS-CoV-2. В марте прошлого года международная группа экспертов ВОЗ пришла к выводу, что коронавирус, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. При этом утечку из лаборатории специалисты назвали "крайне маловероятной", а из других версий рассматривали передачу вируса человеку напрямую от животного или через охлажденные продукты.
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в мире, игорь кириллов, ирина яровая, сша, россия, вооруженные силы рф, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В мире, Игорь Кириллов, Ирина Яровая, США, Россия, Вооруженные силы РФ, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
14:16 15.09.2022 (обновлено: 15:43 15.09.2022)
 
Ученые журнала Lancet не исключили лабораторного происхождения COVID-19

Комиссия ученых журнала Lancet не исключила лабораторного происхождения коронавируса

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЗнак биологической опасности на входной двери в лабораторию
Знак биологической опасности на входной двери в лабораторию - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Знак биологической опасности на входной двери в лабораторию. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Ученые допускают возможность лабораторного происхождения COVID-19, следует из финального доклада комиссии по коронавирусу британского медицинского журнала Lancet.
"На момент публикации данного отчета все три гипотезы, связанные с лабораторным происхождением вируса, являются все еще вероятными: инфицирование при работе "в поле", инфицирование природным вирусом в лаборатории и инфицирование модифицированным вирусом в лаборатории", — говорится в публикации.
При этом авторы доклада отмечают, что независимым исследователям не удалось провести расследование в американских лабораториях, занимающихся манипуляциями c вирусами.
"Более того, национальные институты здравоохранения препятствовали раскрытию деталей поддерживаемых ими исследований подобных SARS-CoV-вирусов", — пишут ученые.
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Они также отмечают, что до пандемии COVID-19 не проводилось ни одного "независимого, прозрачного и научно обоснованного" расследования уже существовавших вирусов SARS. Кроме того, исследователи не получили никаких материалов из институтов, участвующих в подобных работах.
Комиссию журнала Lancet создали два года назад. Ее целью было изучение происхождения SARS-CoV-2 и выработка рекомендаций по предотвращению будущих вспышек новых инфекционных заболеваний. В июле председатель комиссии Джеффри Сакс выступил с заявлением, что коронавирус был создан искусственно и, как предполагается, с помощью американских технологий.
В российском Минобороны, в свою очередь, отмечали, что развитие пандемии COVID-19 позволяет предположить ее преднамеренный характер, а к появлению коронавируса может быть причастно Агентство США по международному развитию (USAID).
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Все это время идут споры о происхождении возбудителя — коронавируса SARS-CoV-2. В марте прошлого года международная группа экспертов ВОЗ пришла к выводу, что коронавирус, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. При этом утечку из лаборатории специалисты назвали "крайне маловероятной", а из других версий рассматривали передачу вируса человеку напрямую от животного или через охлажденные продукты.
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