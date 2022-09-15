Рейтинг@Mail.ru
В Москве за сутки госпитализировали 324 больных COVID-19 - РИА Новости, 15.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220915/koronavirus-1816923407.html
В Москве за сутки госпитализировали 324 больных COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 324 больных COVID-19 - РИА Новости, 15.09.2022
В Москве за сутки госпитализировали 324 больных COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 9097 случаев COVID-19, 29 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T11:14
2022-09-15T11:14
распространение коронавируса
здоровье - общество
москва
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583329518_124:0:2669:1431_1920x0_80_0_0_2f732d81d6e3854d5bbea044e5a7ab3a.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 9097 случаев COVID-19, 29 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 9079, госпитализировано 324 человека, выздоровело 6356 человек, 29 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 8610 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 125 303 случая коронавируса, выздоровели 2 895 084 человек, умерли 45 610 человек.
https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755169030_0:0:2294:1721_1920x0_80_0_0_dc186a5582e0d10a150430ab68dbdb76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
11:14 15.09.2022
 
В Москве за сутки госпитализировали 324 больных COVID-19

В Москве за сутки выявили 9079 новых случаев COVID-19, умерли 29 человек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМедицинские работники в защитных костюмах
Медицинские работники в защитных костюмах - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Медицинские работники в защитных костюмах. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 9097 случаев COVID-19, 29 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 9079, госпитализировано 324 человека, выздоровело 6356 человек, 29 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне были выявлены 8610 новых случаев заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 125 303 случая коронавируса, выздоровели 2 895 084 человек, умерли 45 610 человек.

Читайте также:

 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоМоскваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала