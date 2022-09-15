https://ria.ru/20220915/koronavirus-1816923407.html

В Москве за сутки госпитализировали 324 больных COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 324 больных COVID-19 - РИА Новости, 15.09.2022

В Москве за сутки госпитализировали 324 больных COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 9097 случаев COVID-19, 29 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T11:14

2022-09-15T11:14

2022-09-15T11:14

распространение коронавируса

здоровье - общество

москва

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 9097 случаев COVID-19, 29 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 9079, госпитализировано 324 человека, выздоровело 6356 человек, 29 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 8610 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 125 303 случая коронавируса, выздоровели 2 895 084 человек, умерли 45 610 человек.

https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19