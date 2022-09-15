https://ria.ru/20220915/koronavirus-1816914672.html

Голикова призвала стремиться к нулевой смертности от COVID-19

Голикова призвала стремиться к нулевой смертности от COVID-19 - РИА Новости, 15.09.2022

Голикова призвала стремиться к нулевой смертности от COVID-19

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что необходимо стремиться к тому, чтобы люди в России не умирали от COVID-19. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T10:42

2022-09-15T10:42

2022-09-15T10:42

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

татьяна голикова

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736467187_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_08eb37f57dc7bbd774b88bfe0722beb4.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что необходимо стремиться к тому, чтобы люди в России не умирали от COVID-19."Мы научились защищаться, но не могу сказать, что научились защищаться на 100%, потому что, к сожалению, люди продолжают умирать, и наша с вами задача, и наши с вами усилия должны быть направлены на то, чтобы сделать невозможной смерть от этой болезни", - сказала она на расширенном заседании коллеги Роспотребнадзора, посвященном 100-летию службы.Голикова отметила, что это очень сложно, но к этому нужно стремиться.

https://ria.ru/20220818/revaktsinatsiya-1810504043.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, татьяна голикова, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19