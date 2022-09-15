https://ria.ru/20220915/koronavirus-1816914672.html
Голикова призвала стремиться к нулевой смертности от COVID-19
Голикова призвала стремиться к нулевой смертности от COVID-19 - РИА Новости, 15.09.2022
Голикова призвала стремиться к нулевой смертности от COVID-19
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что необходимо стремиться к тому, чтобы люди в России не умирали от COVID-19. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T10:42
2022-09-15T10:42
2022-09-15T10:42
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
татьяна голикова
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736467187_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_08eb37f57dc7bbd774b88bfe0722beb4.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что необходимо стремиться к тому, чтобы люди в России не умирали от COVID-19."Мы научились защищаться, но не могу сказать, что научились защищаться на 100%, потому что, к сожалению, люди продолжают умирать, и наша с вами задача, и наши с вами усилия должны быть направлены на то, чтобы сделать невозможной смерть от этой болезни", - сказала она на расширенном заседании коллеги Роспотребнадзора, посвященном 100-летию службы.Голикова отметила, что это очень сложно, но к этому нужно стремиться.
https://ria.ru/20220818/revaktsinatsiya-1810504043.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736467187_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_1c098df826ef86a0ab5e09b91ebf5833.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, татьяна голикова, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Татьяна Голикова, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
Голикова призвала стремиться к нулевой смертности от COVID-19
Голикова призвала стремиться к тому, чтобы жители России не умирали от COVID-19