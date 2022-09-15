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Голикова призвала стремиться к нулевой смертности от COVID-19 - РИА Новости, 15.09.2022
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Распространение коронавируса
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Голикова призвала стремиться к нулевой смертности от COVID-19
Голикова призвала стремиться к нулевой смертности от COVID-19 - РИА Новости, 15.09.2022
Голикова призвала стремиться к нулевой смертности от COVID-19
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что необходимо стремиться к тому, чтобы люди в России не умирали от COVID-19. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T10:42
2022-09-15T10:42
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
татьяна голикова
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что необходимо стремиться к тому, чтобы люди в России не умирали от COVID-19."Мы научились защищаться, но не могу сказать, что научились защищаться на 100%, потому что, к сожалению, люди продолжают умирать, и наша с вами задача, и наши с вами усилия должны быть направлены на то, чтобы сделать невозможной смерть от этой болезни", - сказала она на расширенном заседании коллеги Роспотребнадзора, посвященном 100-летию службы.Голикова отметила, что это очень сложно, но к этому нужно стремиться.
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общество, здоровье - общество, татьяна голикова, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Татьяна Голикова, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
10:42 15.09.2022
 
Голикова призвала стремиться к нулевой смертности от COVID-19

Голикова призвала стремиться к тому, чтобы жители России не умирали от COVID-19

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что необходимо стремиться к тому, чтобы люди в России не умирали от COVID-19.
"Мы научились защищаться, но не могу сказать, что научились защищаться на 100%, потому что, к сожалению, люди продолжают умирать, и наша с вами задача, и наши с вами усилия должны быть направлены на то, чтобы сделать невозможной смерть от этой болезни", - сказала она на расширенном заседании коллеги Роспотребнадзора, посвященном 100-летию службы.
Голикова отметила, что это очень сложно, но к этому нужно стремиться.
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
 
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