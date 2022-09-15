https://ria.ru/20220915/kitay-1817033927.html

Китай готов поддерживать Россию в коренных интересах, заявил Си Цзиньпин

Китай готов поддерживать Россию в коренных интересах, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 15.09.2022

Китай готов поддерживать Россию в коренных интересах, заявил Си Цзиньпин

Китай готов оказывать поддержку России по вопросам, затрагивающим коренные интересы двух стран, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T16:29

2022-09-15T16:29

2022-09-15T16:44

си цзиньпин

китай

россия

владимир путин

шос

саммит шос в самарканде

в мире

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ПЕКИН, 15 сен - РИА Новости. Китай готов оказывать поддержку России по вопросам, затрагивающим коренные интересы двух стран, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита ШОС."Китай готов оказывать взаимную и действенную поддержку России по вопросам, затрагивающим коренные интересы двух стран, углублять практическое сотрудничество в таких областях, как торговля, сельское хозяйство, коммуникации", - сказал китайский лидер, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

https://ria.ru/20220625/soyuzniki-1798014683.html

китай

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

си цзиньпин, китай, россия, владимир путин, шос, саммит шос в самарканде, в мире