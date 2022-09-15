https://ria.ru/20220915/kitay-1817033927.html
Китай готов поддерживать Россию в коренных интересах, заявил Си Цзиньпин
Китай готов поддерживать Россию в коренных интересах, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 15.09.2022
Китай готов поддерживать Россию в коренных интересах, заявил Си Цзиньпин
Китай готов оказывать поддержку России по вопросам, затрагивающим коренные интересы двух стран, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T16:29
2022-09-15T16:29
2022-09-15T16:44
си цзиньпин
китай
россия
владимир путин
шос
саммит шос в самарканде
в мире
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ПЕКИН, 15 сен - РИА Новости. Китай готов оказывать поддержку России по вопросам, затрагивающим коренные интересы двух стран, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита ШОС."Китай готов оказывать взаимную и действенную поддержку России по вопросам, затрагивающим коренные интересы двух стран, углублять практическое сотрудничество в таких областях, как торговля, сельское хозяйство, коммуникации", - сказал китайский лидер, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
си цзиньпин, китай, россия, владимир путин, шос, саммит шос в самарканде, в мире
Си Цзиньпин, Китай, Россия, Владимир Путин, ШОС, Саммит ШОС в Самарканде, В мире
16:29 15.09.2022 (обновлено: 16:44 15.09.2022)
Китай готов поддерживать Россию в коренных интересах, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин: Китай готов поддерживать Россию в вопросах коренных интересов двух стран