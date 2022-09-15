https://ria.ru/20220915/kitay-1816910852.html
В Кремле назвали отношения России и Китая многофакторными
В Кремле назвали отношения России и Китая многофакторными - РИА Новости, 15.09.2022
В Кремле назвали отношения России и Китая многофакторными
Отношения России и Китая многофакторные и разветвленные, президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин все время на связи, препятствий развитию... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T10:25
2022-09-15T10:25
2022-09-15T10:50
в мире
россия
китай
дмитрий песков
владимир путин
си цзиньпин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg
САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Отношения России и Китая многофакторные и разветвленные, президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин все время на связи, препятствий развитию отношений нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Отношения многофакторные. Они очень разветвленные. Отсутствие возможностей из-за пандемийных ограничений встретиться лично компенсировалось частотой телефонных обменов. Лидеры все время были на связи, поэтому никаких препятствий для дальнейшего развития и углубления двусторонних российско-китайских отношений за эти годы нет", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20220914/otnosheniya-1816720777.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_5d9a182a303adc355c1fc3bb04b1adbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, дмитрий песков, владимир путин, си цзиньпин
В мире, Россия, Китай, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Си Цзиньпин
10:25 15.09.2022 (обновлено: 10:50 15.09.2022)
В Кремле назвали отношения России и Китая многофакторными
Песков: отношения России и Китая многофакторные, Путин и Си все время на связи