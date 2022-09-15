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В Кремле назвали отношения России и Китая многофакторными - РИА Новости, 15.09.2022
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В Кремле назвали отношения России и Китая многофакторными
В Кремле назвали отношения России и Китая многофакторными - РИА Новости, 15.09.2022
В Кремле назвали отношения России и Китая многофакторными
Отношения России и Китая многофакторные и разветвленные, президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин все время на связи, препятствий развитию... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T10:25
2022-09-15T10:50
в мире
россия
китай
дмитрий песков
владимир путин
си цзиньпин
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Отношения России и Китая многофакторные и разветвленные, президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин все время на связи, препятствий развитию отношений нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Отношения многофакторные. Они очень разветвленные. Отсутствие возможностей из-за пандемийных ограничений встретиться лично компенсировалось частотой телефонных обменов. Лидеры все время были на связи, поэтому никаких препятствий для дальнейшего развития и углубления двусторонних российско-китайских отношений за эти годы нет", - сказал он журналистам.
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в мире, россия, китай, дмитрий песков, владимир путин, си цзиньпин
В мире, Россия, Китай, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Си Цзиньпин
10:25 15.09.2022 (обновлено: 10:50 15.09.2022)
 
В Кремле назвали отношения России и Китая многофакторными

Песков: отношения России и Китая многофакторные, Путин и Си все время на связи

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Отношения России и Китая многофакторные и разветвленные, президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин все время на связи, препятствий развитию отношений нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Отношения многофакторные. Они очень разветвленные. Отсутствие возможностей из-за пандемийных ограничений встретиться лично компенсировалось частотой телефонных обменов. Лидеры все время были на связи, поэтому никаких препятствий для дальнейшего развития и углубления двусторонних российско-китайских отношений за эти годы нет", - сказал он журналистам.
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В миреРоссияКитайДмитрий ПесковВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
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