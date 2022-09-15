https://ria.ru/20220915/kitay-1816910852.html

В Кремле назвали отношения России и Китая многофакторными

В Кремле назвали отношения России и Китая многофакторными - РИА Новости, 15.09.2022

В Кремле назвали отношения России и Китая многофакторными

Отношения России и Китая многофакторные и разветвленные, президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин все время на связи, препятствий развитию... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T10:25

2022-09-15T10:25

2022-09-15T10:50

в мире

россия

китай

дмитрий песков

владимир путин

си цзиньпин

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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Отношения России и Китая многофакторные и разветвленные, президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин все время на связи, препятствий развитию отношений нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Отношения многофакторные. Они очень разветвленные. Отсутствие возможностей из-за пандемийных ограничений встретиться лично компенсировалось частотой телефонных обменов. Лидеры все время были на связи, поэтому никаких препятствий для дальнейшего развития и углубления двусторонних российско-китайских отношений за эти годы нет", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20220914/otnosheniya-1816720777.html

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китай

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, китай, дмитрий песков, владимир путин, си цзиньпин