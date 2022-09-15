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Сын Байдена попросил суд сократить алименты на дочь - РИА Новости, 15.09.2022
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Сын Байдена попросил суд сократить алименты на дочь
Сын Байдена попросил суд сократить алименты на дочь - РИА Новости, 15.09.2022
Сын Байдена попросил суд сократить алименты на дочь
Сын действующего президента США Джо Байдена Хантер Байден подал в суд ходатайство о сокращении размера алиментов на свою дочь, объяснив свою просьбу... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T13:03
2022-09-15T13:03
в мире
хантер байден
сша
арканзас
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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Сын действующего президента США Джо Байдена Хантер Байден подал в суд ходатайство о сокращении размера алиментов на свою дочь, объяснив свою просьбу "существенным изменением финансовых обстоятельств", сообщает издание NWA Democrat-Gazette со ссылкой на судебный документ.Отмечается, что Хантер Байден со своей просьбой обратился в суд округа Индепенденс в штате Арканзас, где в 2020 году был инициирован первоначальный иск об установлении отцовства и где проживают в настоящий момент его дочь и ее мать Лунден Робертс.По данным издания, Байден-младший объяснил свою просьбу "существенным изменением финансовых обстоятельств, включая, помимо прочего, свой доход". Тем не менее, отмечает издание, в ходатайстве не приводится конкретная информация о его доходах или активах. Кроме того, сын президента напоминает о том, что некоторые распоряжения штата, касающиеся алиментов, были со временем изменены, а значит, расчет его выплат не соответствует новым нормам.Газета напоминает, что в 2019 году Байден-младший заявлял о своем трудном финансовом положении, ссылаясь на отсутствие работы и "значительные долги".Как пишет издание, дочь Хантера Байдена и Робертс родилась в 2018 году. Первоначально он отрицал факт отцовства, однако позже результат теста показал "с почти научной достоверностью", что он является отцом ребенка. Позднее суд обязал сына президента США платить алименты Робертс, при этом размер выплаты издание не уточняет.Хантер Байден известен скандалами, связанными с наркотиками и коррупцией. В сентябре 2020 года сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Чак Грассли обнародовали доклад, где утверждалось, что сын являвшегося тогда кандидатом в президенты США Джо Байдена Хантер и его партнер получали миллионы долларов от иностранных граждан с сомнительным прошлым. В октябре 2020 года New York Post опубликовал ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу на "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов.
https://ria.ru/20220715/baydeny-1802564718.html
https://ria.ru/20220627/bayden-1798540327.html
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в мире, хантер байден, сша, арканзас
В мире, Хантер Байден, США, Арканзас
13:03 15.09.2022
 
Сын Байдена попросил суд сократить алименты на дочь

Сын Байдена Хантер попросил суд сократить алименты на дочь из-за финансовых обстоятельств

© AP Photo / Andrew HarnikХантер Байден
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Хантер Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Сын действующего президента США Джо Байдена Хантер Байден подал в суд ходатайство о сокращении размера алиментов на свою дочь, объяснив свою просьбу "существенным изменением финансовых обстоятельств", сообщает издание NWA Democrat-Gazette со ссылкой на судебный документ.
Отмечается, что Хантер Байден со своей просьбой обратился в суд округа Индепенденс в штате Арканзас, где в 2020 году был инициирован первоначальный иск об установлении отцовства и где проживают в настоящий момент его дочь и ее мать Лунден Робертс.
Хантер Байден в Белом доме. Вашингтон, США - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 08:00
Байден-младший топит Байдена-старшего
По данным издания, Байден-младший объяснил свою просьбу "существенным изменением финансовых обстоятельств, включая, помимо прочего, свой доход". Тем не менее, отмечает издание, в ходатайстве не приводится конкретная информация о его доходах или активах. Кроме того, сын президента напоминает о том, что некоторые распоряжения штата, касающиеся алиментов, были со временем изменены, а значит, расчет его выплат не соответствует новым нормам.
Газета напоминает, что в 2019 году Байден-младший заявлял о своем трудном финансовом положении, ссылаясь на отсутствие работы и "значительные долги".
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
27 июня, 19:01
Байден оплачивал своему сыну Хантеру эскортниц, сообщили СМИ
Как пишет издание, дочь Хантера Байдена и Робертс родилась в 2018 году. Первоначально он отрицал факт отцовства, однако позже результат теста показал "с почти научной достоверностью", что он является отцом ребенка. Позднее суд обязал сына президента США платить алименты Робертс, при этом размер выплаты издание не уточняет.
Хантер Байден известен скандалами, связанными с наркотиками и коррупцией. В сентябре 2020 года сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Чак Грассли обнародовали доклад, где утверждалось, что сын являвшегося тогда кандидатом в президенты США Джо Байдена Хантер и его партнер получали миллионы долларов от иностранных граждан с сомнительным прошлым. В октябре 2020 года New York Post опубликовал ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу на "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов.
Президент США Джо Байден во время выступления в президентской библиотеке имени Кеннеди в Бостоне - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 23:36
В умственных способностях Байдена усомнились после очередного конфуза
 
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