https://ria.ru/20220915/khanter-1816962353.html

Сын Байдена попросил суд сократить алименты на дочь

Сын Байдена попросил суд сократить алименты на дочь - РИА Новости, 15.09.2022

Сын Байдена попросил суд сократить алименты на дочь

Сын действующего президента США Джо Байдена Хантер Байден подал в суд ходатайство о сокращении размера алиментов на свою дочь, объяснив свою просьбу... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T13:03

2022-09-15T13:03

2022-09-15T13:03

в мире

хантер байден

сша

арканзас

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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Сын действующего президента США Джо Байдена Хантер Байден подал в суд ходатайство о сокращении размера алиментов на свою дочь, объяснив свою просьбу "существенным изменением финансовых обстоятельств", сообщает издание NWA Democrat-Gazette со ссылкой на судебный документ.Отмечается, что Хантер Байден со своей просьбой обратился в суд округа Индепенденс в штате Арканзас, где в 2020 году был инициирован первоначальный иск об установлении отцовства и где проживают в настоящий момент его дочь и ее мать Лунден Робертс.По данным издания, Байден-младший объяснил свою просьбу "существенным изменением финансовых обстоятельств, включая, помимо прочего, свой доход". Тем не менее, отмечает издание, в ходатайстве не приводится конкретная информация о его доходах или активах. Кроме того, сын президента напоминает о том, что некоторые распоряжения штата, касающиеся алиментов, были со временем изменены, а значит, расчет его выплат не соответствует новым нормам.Газета напоминает, что в 2019 году Байден-младший заявлял о своем трудном финансовом положении, ссылаясь на отсутствие работы и "значительные долги".Как пишет издание, дочь Хантера Байдена и Робертс родилась в 2018 году. Первоначально он отрицал факт отцовства, однако позже результат теста показал "с почти научной достоверностью", что он является отцом ребенка. Позднее суд обязал сына президента США платить алименты Робертс, при этом размер выплаты издание не уточняет.Хантер Байден известен скандалами, связанными с наркотиками и коррупцией. В сентябре 2020 года сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Чак Грассли обнародовали доклад, где утверждалось, что сын являвшегося тогда кандидатом в президенты США Джо Байдена Хантер и его партнер получали миллионы долларов от иностранных граждан с сомнительным прошлым. В октябре 2020 года New York Post опубликовал ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу на "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов.

https://ria.ru/20220715/baydeny-1802564718.html

https://ria.ru/20220627/bayden-1798540327.html

https://ria.ru/20220913/bayden-1816613645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, хантер байден, сша, арканзас