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В Ростуризме подвели итоги осенней акции с кешбэком
В Ростуризме подвели итоги осенней акции с кешбэком - РИА Новости, 15.09.2022
В Ростуризме подвели итоги осенней акции с кешбэком
По итогам осеннего этапа акции с кешбэком россияне приобрели путевок на 14,3 миллиарда рублей, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T11:20
2022-09-15T11:20
2022-09-15T11:20
туризм
новости - туризм
зарина догузова
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
кешбэк
туристы
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. По итогам осеннего этапа акции с кешбэком россияне приобрели путевок на 14,3 миллиарда рублей, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.Она отметила, что программа поддерживает спрос в межсезонье: бронирования вырастают в среднем в три раза."На сентябрь были очень популярны круизы, для осенних поездок люди в основном выбирали санатории, хорошие семейные отели с теплыми бассейнами и поездки в атмосферные города. Активно шли бронирования и на горнолыжные курорты: в лидерах Красная Поляна и Шерегеш", — добавила глава ведомства.По словам Догузовой, в целом по стране, кроме традиционно популярных Краснодарского края, Кавминвод, Петербурга, Москвы и Крыма, также спросом пользовались Татарстан, Башкирия, Алтай, Байкал и Приморье.Продажи туров с кешбэком в 20 процентов стартовали 25 августа и завершились 10 сентября. Этап коснется поездок с 1 октября по 25 декабря. Ключевое нововведение – повышенный возврат до 40 тысяч рублей на отели и санатории Дальнего Востока, которые участвуют в программе.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), кешбэк, туристы, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Зарина Догузова, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Кешбэк, туристы, Туризм
В Ростуризме подвели итоги осенней акции с кешбэком
Ростуризм: россияне за осенний этап кешбэка приобрели путевок на 14,3 миллиарда рублей
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. По итогам осеннего этапа акции с кешбэком россияне приобрели путевок на 14,3 миллиарда рублей, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"За две недели продаж программой воспользовалось чуть более 600 тысяч человек — это рекорд за такой короткий срок.️ Поездок куплено на 14,3 миллиарда рублей, а сумма кешбэка предварительно составила чуть более 2,7 миллиарда. Таким образом, граждане воспользовались практически всей суммой, выделенной на осень", — написала Догузова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что программа поддерживает спрос в межсезонье: бронирования вырастают в среднем в три раза.
"На сентябрь были очень популярны круизы, для осенних поездок люди в основном выбирали санатории, хорошие семейные отели с теплыми бассейнами и поездки в атмосферные города. Активно шли бронирования и на горнолыжные курорты: в лидерах Красная Поляна и Шерегеш", — добавила глава ведомства.
По словам Догузовой, в целом по стране, кроме традиционно популярных Краснодарского края, Кавминвод, Петербурга, Москвы и Крыма, также спросом пользовались Татарстан, Башкирия, Алтай, Байкал и Приморье.
Продажи туров с кешбэком в 20 процентов стартовали 25 августа и завершились 10 сентября. Этап коснется поездок с 1 октября по 25 декабря. Ключевое нововведение – повышенный возврат до 40 тысяч рублей на отели и санатории Дальнего Востока, которые участвуют в программе.