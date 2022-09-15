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В Ростуризме подвели итоги осенней акции с кешбэком

В Ростуризме подвели итоги осенней акции с кешбэком - РИА Новости, 15.09.2022

В Ростуризме подвели итоги осенней акции с кешбэком

По итогам осеннего этапа акции с кешбэком россияне приобрели путевок на 14,3 миллиарда рублей, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T11:20

2022-09-15T11:20

2022-09-15T11:20

туризм

новости - туризм

зарина догузова

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

кешбэк

туристы

туризм

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. По итогам осеннего этапа акции с кешбэком россияне приобрели путевок на 14,3 миллиарда рублей, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.Она отметила, что программа поддерживает спрос в межсезонье: бронирования вырастают в среднем в три раза."На сентябрь были очень популярны круизы, для осенних поездок люди в основном выбирали санатории, хорошие семейные отели с теплыми бассейнами и поездки в атмосферные города. Активно шли бронирования и на горнолыжные курорты: в лидерах Красная Поляна и Шерегеш", — добавила глава ведомства.По словам Догузовой, в целом по стране, кроме традиционно популярных Краснодарского края, Кавминвод, Петербурга, Москвы и Крыма, также спросом пользовались Татарстан, Башкирия, Алтай, Байкал и Приморье.Продажи туров с кешбэком в 20 процентов стартовали 25 августа и завершились 10 сентября. Этап коснется поездок с 1 октября по 25 декабря. Ключевое нововведение – повышенный возврат до 40 тысяч рублей на отели и санатории Дальнего Востока, которые участвуют в программе.

https://ria.ru/20220907/turpotok-1815052473.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), кешбэк, туристы, туризм