17:05 15.09.2022 (обновлено: 17:22 15.09.2022)
Пентагон заключил контракт на поставку Украине 1800 систем Javelin
США заключили контракт на поставку Украине 1800 систем Javelin на 311 миллионов долларов
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкАмериканский противотанковый ракетный комплекс FGM-148 "Javelin" и ракеты UN 0182
Американский противотанковый ракетный комплекс FGM-148 "Javelin" и ракеты UN 0182. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. США заключили контракт с американскими компаниями Raytheon и Lockheed Martin на производство более чем 1800 противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму 311 миллионов долларов для поставок на Украину, говорится в опубликованном в четверг сообщении Пентагона.
“Армия заключила контракт на $311 миллионов с совместными предприятием Javelin Joint Venture (JJV), принадлежащим Raytheon Missiles and Defense и Lockheed Martin, на поставку более чем 1800 комплексов Javelin”, - заявили в минобороны.
“Закупка является частью программы по снабжению Украины и включает (поставки) украинской армии, закупки армии США, а также ракеты для международных партнеров”, - добавили в ведомстве.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.