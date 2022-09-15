https://ria.ru/20220915/javelin-1817047838.html

Пентагон заключил контракт на поставку Украине 1800 систем Javelin

Пентагон заключил контракт на поставку Украине 1800 систем Javelin - РИА Новости, 15.09.2022

Пентагон заключил контракт на поставку Украине 1800 систем Javelin

США заключили контракт с американскими компаниями Raytheon и Lockheed Martin на производство более чем 1800 противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T17:05

2022-09-15T17:05

2022-09-15T17:22

raytheon

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javelin (птрк)

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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. США заключили контракт с американскими компаниями Raytheon и Lockheed Martin на производство более чем 1800 противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму 311 миллионов долларов для поставок на Украину, говорится в опубликованном в четверг сообщении Пентагона.“Армия заключила контракт на $311 миллионов с совместными предприятием Javelin Joint Venture (JJV), принадлежащим Raytheon Missiles and Defense и Lockheed Martin, на поставку более чем 1800 комплексов Javelin”, - заявили в минобороны.“Закупка является частью программы по снабжению Украины и включает (поставки) украинской армии, закупки армии США, а также ракеты для международных партнеров”, - добавили в ведомстве.Первоначально Пентагон сообщил о заключении данного контракта 13 сентября, указав в качестве получателей ракетных систем Иорданию и Литву.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220915/mars-1817046198.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

raytheon, lockheed martin , javelin (птрк), украина, министерство обороны сша, сша, в мире, оружие