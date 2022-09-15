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В Екатеринбурге ищут подростков, избивших девочку в шапке с триколором - РИА Новости, 15.09.2022
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В Екатеринбурге ищут подростков, избивших девочку в шапке с триколором
В Екатеринбурге ищут подростков, избивших девочку в шапке с триколором - РИА Новости, 15.09.2022
В Екатеринбурге ищут подростков, избивших девочку в шапке с триколором
В Екатеринбурге ищут подростков, избивших 12-летнюю девочку в шапке с расцветкой российского флага, заявили РИА Новости в городской полиции. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T16:04
2022-09-15T17:45
екатеринбург
свердловская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен — РИА Новости. В Екатеринбурге ищут подростков, избивших 12-летнюю девочку в шапке с расцветкой российского флага, заявили РИА Новости в городской полиции."Заявление принято в отделе полиции №6. Сотрудники устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к инциденту. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение", — рассказал собеседник агентства. Уточняется, что заявление написала мать пострадавшей.Ранее о нападении на школьницу также сообщил городской портал E1.RU. По информации издания, инцидент произошел 13 сентября. Подростки остановили девочку, когда она спешила на спортивную секцию: они начали пинать ее по ногам, ставить подножки и выкрикивать антипатриотические лозунги. Потерпевшая рассказала о случившимся учителям, те позвонили родителям.
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екатеринбург, свердловская область, происшествия
Екатеринбург, Свердловская область, Происшествия
16:04 15.09.2022 (обновлено: 17:45 15.09.2022)
 
В Екатеринбурге ищут подростков, избивших девочку в шапке с триколором

В Екатеринбурге полиция ищет подростков, избивших девочку в шапке с российским триколором

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен — РИА Новости. В Екатеринбурге ищут подростков, избивших 12-летнюю девочку в шапке с расцветкой российского флага, заявили РИА Новости в городской полиции.
"Заявление принято в отделе полиции №6. Сотрудники устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к инциденту. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение", — рассказал собеседник агентства.
Уточняется, что заявление написала мать пострадавшей.
Ранее о нападении на школьницу также сообщил городской портал E1.RU. По информации издания, инцидент произошел 13 сентября. Подростки остановили девочку, когда она спешила на спортивную секцию: они начали пинать ее по ногам, ставить подножки и выкрикивать антипатриотические лозунги. Потерпевшая рассказала о случившимся учителям, те позвонили родителям.

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