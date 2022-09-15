https://ria.ru/20220915/izbienie-1817027184.html

В Екатеринбурге ищут подростков, избивших девочку в шапке с триколором

В Екатеринбурге ищут подростков, избивших девочку в шапке с триколором - РИА Новости, 15.09.2022

В Екатеринбурге ищут подростков, избивших девочку в шапке с триколором

В Екатеринбурге ищут подростков, избивших 12-летнюю девочку в шапке с расцветкой российского флага, заявили РИА Новости в городской полиции. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T16:04

2022-09-15T16:04

2022-09-15T17:45

екатеринбург

свердловская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен — РИА Новости. В Екатеринбурге ищут подростков, избивших 12-летнюю девочку в шапке с расцветкой российского флага, заявили РИА Новости в городской полиции."Заявление принято в отделе полиции №6. Сотрудники устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к инциденту. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение", — рассказал собеседник агентства. Уточняется, что заявление написала мать пострадавшей.Ранее о нападении на школьницу также сообщил городской портал E1.RU. По информации издания, инцидент произошел 13 сентября. Подростки остановили девочку, когда она спешила на спортивную секцию: они начали пинать ее по ногам, ставить подножки и выкрикивать антипатриотические лозунги. Потерпевшая рассказала о случившимся учителям, те позвонили родителям.

https://ria.ru/20220818/novosibirsk-1810385777.html

https://ria.ru/20220826/peterburg-1812230053.html

екатеринбург

свердловская область

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

екатеринбург, свердловская область, происшествия