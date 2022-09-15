https://ria.ru/20220915/italiya-1816873340.html

В Италии белорусской семье отказали в выплате страховки из-за санкций

В Италии белорусской семье отказали в выплате страховки из-за санкций - РИА Новости, 15.09.2022

В Италии белорусской семье отказали в выплате страховки из-за санкций

Страховая компания в Италии отказала семье из Белоруссии в выплатах на основании санкций из-за конфликта на Украине после того, как туристы обратились к... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T01:42

2022-09-15T01:42

2022-09-15T10:41

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РИМ, 15 сен – РИА Новости. Страховая компания в Италии отказала семье из Белоруссии в выплатах на основании санкций из-за конфликта на Украине после того, как туристы обратились к адвокату из-за травмы своего ребенка в одном из отелей города Пезаро.Как сообщила газета il Resto del Carlino, дочь белорусских туристов рассекла лоб, поскользнувшись во дворе гостиницы во время игры. Возраст девочки в заметке не приводится. После того, как она получила медицинскую помощь, ее семья посчитала, что ответственность за инцидент лежит на самом отеле.Они обратились к адвокату, чтобы получить компенсацию от компании, застраховавшей гостиницу от несчастных случаев и подобных происшествий. Страховщики, в свою очередь, отказали туристам в выплатах, объяснив свое решение их гражданством и санкциями в связи с конфликтом на Украине.Адвокат семьи Лаура Бьонди, как отмечает il Resto del Carlino, в соцсети привела ответ страховой компании."После принятия ограничительных мер в отношении России, касающихся действий, нарушающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, приостановлены все операции по выплатам с участием физических или юридических лиц, имеющих место жительства, гражданство, зарегистрированный офис в России или Белоруссии", - сообщили в компании. Адвокат собирается предпринять ответные юридические действия.

https://ria.ru/20220807/rusofobiya-1807761715.html

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Максим Горбачев

украина, италия, россия, в мире, новости - туризм