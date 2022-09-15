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США препятствовали раскрытию деталей исследований вирусов, сообщил Lancet - РИА Новости, 15.09.2022
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США препятствовали раскрытию деталей исследований вирусов, сообщил Lancet
США препятствовали раскрытию деталей исследований вирусов, сообщил Lancet - РИА Новости, 15.09.2022
США препятствовали раскрытию деталей исследований вирусов, сообщил Lancet
США препятствовали раскрытию деталей исследований вирусов, подобных COVID, следует из опубликованного накануне доклада комиссии по коронавирусу британского... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T14:41
2022-09-15T14:54
в мире
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. США препятствовали раскрытию деталей исследований вирусов, подобных COVID, следует из опубликованного накануне доклада комиссии по коронавирусу британского медицинского журнала Lancet.Комиссия по коронавирусу журнала Lancet была создана в июне 2020 года для изучения происхождения вируса SARS-CoV-2. Основной целью комиссии была "выработка рекомендаций по предотвращению и сдерживанию будущих вспышек новых инфекционных заболеваний" и их публикация в финальном докладе."Независимые исследователи на данный момент не провели расследования в лабораториях США, занимающихся лабораторными манипуляциями с подобными SARS-CoV-вирусами. Более того, Национальные институты здравоохранения США (National Institutes of Health) препятствовали раскрытию деталей поддерживаемых ими исследований подобных SARS-CoV-вирусов", - сказано в документе.В докладе отмечается, что до пандемии коронавируса не проводилось "ни одного независимого, прозрачного и научно обоснованного" расследования уже существовавших на тот момент вирусов SARS. Кроме того, в докладе говорится, что независимые исследователи не получали материалов из институтов, участвующих в подобных исследованиях, в том числе из американских институтов.В июне председатель комиссии по коронавирусу Джеффри Сакс на конференции в Испании сделал заявление, что Covid-19 был создан в лаборатории с помощью американских технологий.Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что Минобороны РФ рассматривает возможность того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID). В связи с этим вице-спикер ГД Ирина Яровая призвала ВОЗ начать расследование деятельности американских военных биолабораторий, отметив, что США "в течение длительного времени намеренно вели скрытые разработки опасных патогенов".
https://ria.ru/20220809/lanya-1808280293.html
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в мире, игорь кириллов, ирина яровая, сша, россия, испания, вооруженные силы рф, агентство по международному развитию сша, коронавирус covid-19, вирусы
В мире, Игорь Кириллов, Ирина Яровая, США, Россия, Испания, Вооруженные силы РФ, Агентство по международному развитию США, Коронавирус COVID-19, Вирусы
14:41 15.09.2022 (обновлено: 14:54 15.09.2022)
 
США препятствовали раскрытию деталей исследований вирусов, сообщил Lancet

Журнал Lancet: США препятствовали раскрытию деталей исследований вирусов, подобных COVID

© AP Photo / Timothy JacobsenМикробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты
Микробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© AP Photo / Timothy Jacobsen
Микробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. США препятствовали раскрытию деталей исследований вирусов, подобных COVID, следует из опубликованного накануне доклада комиссии по коронавирусу британского медицинского журнала Lancet.
Комиссия по коронавирусу журнала Lancet была создана в июне 2020 года для изучения происхождения вируса SARS-CoV-2. Основной целью комиссии была "выработка рекомендаций по предотвращению и сдерживанию будущих вспышек новых инфекционных заболеваний" и их публикация в финальном докладе.
"Независимые исследователи на данный момент не провели расследования в лабораториях США, занимающихся лабораторными манипуляциями с подобными SARS-CoV-вирусами. Более того, Национальные институты здравоохранения США (National Institutes of Health) препятствовали раскрытию деталей поддерживаемых ими исследований подобных SARS-CoV-вирусов", - сказано в документе.
В докладе отмечается, что до пандемии коронавируса не проводилось "ни одного независимого, прозрачного и научно обоснованного" расследования уже существовавших на тот момент вирусов SARS. Кроме того, в докладе говорится, что независимые исследователи не получали материалов из институтов, участвующих в подобных исследованиях, в том числе из американских институтов.
В июне председатель комиссии по коронавирусу Джеффри Сакс на конференции в Испании сделал заявление, что Covid-19 был создан в лаборатории с помощью американских технологий.
Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что Минобороны РФ рассматривает возможность того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID). В связи с этим вице-спикер ГД Ирина Яровая призвала ВОЗ начать расследование деятельности американских военных биолабораторий, отметив, что США "в течение длительного времени намеренно вели скрытые разработки опасных патогенов".

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В миреИгорь КирилловИрина ЯроваяСШАРоссияИспанияВооруженные силы РФАгентство по международному развитию СШАКоронавирус COVID-19Вирусы
 
 
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