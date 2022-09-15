14:41 15.09.2022 (обновлено: 14:54 15.09.2022)
США препятствовали раскрытию деталей исследований вирусов, сообщил Lancet
Журнал Lancet: США препятствовали раскрытию деталей исследований вирусов, подобных COVID
© AP Photo / Timothy JacobsenМикробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты
© AP Photo / Timothy Jacobsen
Микробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. США препятствовали раскрытию деталей исследований вирусов, подобных COVID, следует из опубликованного накануне доклада комиссии по коронавирусу британского медицинского журнала Lancet.
Комиссия по коронавирусу журнала Lancet была создана в июне 2020 года для изучения происхождения вируса SARS-CoV-2. Основной целью комиссии была "выработка рекомендаций по предотвращению и сдерживанию будущих вспышек новых инфекционных заболеваний" и их публикация в финальном докладе.
"Независимые исследователи на данный момент не провели расследования в лабораториях США, занимающихся лабораторными манипуляциями с подобными SARS-CoV-вирусами. Более того, Национальные институты здравоохранения США (National Institutes of Health) препятствовали раскрытию деталей поддерживаемых ими исследований подобных SARS-CoV-вирусов", - сказано в документе.
В докладе отмечается, что до пандемии коронавируса не проводилось "ни одного независимого, прозрачного и научно обоснованного" расследования уже существовавших на тот момент вирусов SARS. Кроме того, в докладе говорится, что независимые исследователи не получали материалов из институтов, участвующих в подобных исследованиях, в том числе из американских институтов.
В июне председатель комиссии по коронавирусу Джеффри Сакс на конференции в Испании сделал заявление, что Covid-19 был создан в лаборатории с помощью американских технологий.
Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что Минобороны РФ рассматривает возможность того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID). В связи с этим вице-спикер ГД Ирина Яровая призвала ВОЗ начать расследование деятельности американских военных биолабораторий, отметив, что США "в течение длительного времени намеренно вели скрытые разработки опасных патогенов".