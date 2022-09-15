https://ria.ru/20220915/inkvizitsiya-1817079212.html

Зампостпреда России назвал решение ЕС по визам для россиян инквизицией

Зампостпреда России назвал решение ЕС по визам для россиян инквизицией - РИА Новости, 15.09.2022

Зампостпреда России назвал решение ЕС по визам для россиян инквизицией

Решение ЕС о приостановке соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией - это "визовая инквизиция", грубое нарушение первичного права ЕС, которое идет... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T18:21

2022-09-15T18:21

2022-09-15T18:58

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ВЕНА, 15 сен - РИА Новости. Решение ЕС о приостановке соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией - это "визовая инквизиция", грубое нарушение первичного права ЕС, которое идет вразрез с базовыми принципами по недискриминации, заявил заместитель постпреда РФ в ОБСЕ Максим Буякевич в четверг на заседание Постоянного совета ОБСЕ."Визовая "инквизиция" является грубым нарушением первичного права ЕС и идет вразрез с базовыми принципами по недискриминации. В частности, в статье 21 Хартии ЕС об основных правах отражен запрет на дискриминацию по национальному и иному признаку. Шенгенским визовым кодексом также не предусмотрено введение тотального, неизбирательного запрета на выдачу краткосрочных виз", - заявил он.По словам Буякевича, заявления Запада о том, что санкционная политика ЕС не направлена против обычных граждан России, "не соответствуют действительности".В условиях "дискриминационного отношения" к россиянам зампостпреда призвал "исполнительные структуры ОБСЕ, прежде всего, Бюро по демократическим институтам и правам человека, отреагировать на такой вопиющий пример "коллективного наказания" и массового попрания прав и свобод на пространстве ОБСЕ".С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией, новый визовый режим предусматривает возможность выдачи визы гражданину РФ для посещения конкретной страны ЕС без доступа в шенгенское пространство. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер на брифинге ранее заявил, что помимо того, что Польша перестала выдавать туристические визы россиянам, ни Варшава, ни страны Балтии не будут пропускать в шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными третьими странами.Ранее Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды прекратили принимать у россиян документы на оформление туристических виз. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение ряда стран ЕС прекратить принимать документы россиян на оформление туристических виз является последовательным разрушением отношений с Россией.

https://ria.ru/20220909/vizy-1815753135.html

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