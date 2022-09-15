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В России появится новый профессиональный праздник - РИА Новости, 15.09.2022
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В России появится новый профессиональный праздник
В России появится новый профессиональный праздник - РИА Новости, 15.09.2022
В России появится новый профессиональный праздник
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору подготовить документы для утверждения в России Дня госсанэпиднадзора, сообщается на сайте... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T09:23
2022-09-15T10:30
общество
здоровье - общество
михаил мишустин
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору подготовить документы для утверждения в России Дня госсанэпиднадзора, сообщается на сайте правительства."Новый профессиональный праздник — День Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора — будет отмечаться в России осенью. Закрепить его в календаре распорядился председатель правительства", — говорится в сообщении.Праздничной датой предлагается сделать 15 сентября. Именно в этот день в 1922 году Совет народных комиссаров РСФСР утвердил декрет "О санитарных органах республики". C тех пор работники санэпидслужбы считали этот день профессиональным праздником, хотя официально в общероссийский перечень праздничных дат его не включали."Теперь этот пробел будет восполнен", — отмечается в релизе. Как следует из распоряжения премьера, Роспотребнадзор должен принять соответствующий нормативный правовой акт в течение двух месяцев.
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общество, здоровье - общество, михаил мишустин, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Михаил Мишустин, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
09:23 15.09.2022 (обновлено: 10:30 15.09.2022)
 
В России появится новый профессиональный праздник

Мишустин поручил подготовить документы для утверждения 15 сентября Дня госсанэпиднадзора

© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в медиабанкНашивка на форме работника Роспотребнадзора
Нашивка на форме работника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Илья Тимин
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Нашивка на форме работника Роспотребнадзора. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору подготовить документы для утверждения в России Дня госсанэпиднадзора, сообщается на сайте правительства.
"Новый профессиональный праздник — День Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора — будет отмечаться в России осенью. Закрепить его в календаре распорядился председатель правительства", — говорится в сообщении.
Праздничной датой предлагается сделать 15 сентября. Именно в этот день в 1922 году Совет народных комиссаров РСФСР утвердил декрет "О санитарных органах республики". C тех пор работники санэпидслужбы считали этот день профессиональным праздником, хотя официально в общероссийский перечень праздничных дат его не включали.
"Теперь этот пробел будет восполнен", — отмечается в релизе.
Как следует из распоряжения премьера, Роспотребнадзор должен принять соответствующий нормативный правовой акт в течение двух месяцев.

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ОбществоЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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